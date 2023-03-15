Anya Taylor-Joy klasik şıklığı günümüze taşıyor

Mad Max: Fury Road filminde Charlize Theron’un canlandırdığı Furiosa karakterinin gençliğini canlandırmaya hazırlanan ve son dönemde The Menu filmiyle eleştirmenlerden tam not alan Anya Taylor Joy, Dior için kamera karşısına geçti.
Marka yüzü olduğu Fransız moda devi için poz veren yıldız, siyah beyaz bir çekimde yer aldı.
Markanın yeni çanta modeli "Lady 95.22" için poz veren oyuncu, kalem etek ve siyah bluzuyla klasik bir şıklık yakaladı.
Brigitte Lacombe tarafından çekilen kampanya için oyuncu aynı zamanda kısa bir reklam filminde de oynadı.