Anya Taylor-Joy klasik şıklığı günümüze taşıyor

Dün Gece Soho'da, Queen's Gambit ve Parçalanmış gibi yapımlarla yıldız parlayan ünlü oyuncu Anya Taylor Joy, marka elçisi olduğu Fransız moda devi Dior için kamera karşısına geçti.

Anya Taylor-Joy klasik şıklığı günümüze taşıyor - 1

Mad Max: Fury Road filminde Charlize Theron’un canlandırdığı Furiosa karakterinin gençliğini canlandırmaya hazırlanan ve son dönemde The Menu filmiyle eleştirmenlerden tam not alan Anya Taylor Joy, Dior için kamera karşısına geçti.

Anya Taylor-Joy klasik şıklığı günümüze taşıyor - 2

Marka yüzü olduğu Fransız moda devi için poz veren yıldız, siyah beyaz bir çekimde yer aldı.

Anya Taylor-Joy klasik şıklığı günümüze taşıyor - 3

Markanın yeni çanta modeli "Lady 95.22"  için poz veren oyuncu, kalem etek ve siyah bluzuyla klasik bir şıklık yakaladı.

Anya Taylor-Joy klasik şıklığı günümüze taşıyor - 4

Brigitte Lacombe tarafından çekilen kampanya için oyuncu aynı zamanda kısa bir reklam filminde de oynadı.

N-LIFE HABERLERİ

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