Anya Taylor Joy'dan leopar yorumu

Fransız moda markasıyla özdeşleşen leopar deseni, Dior'un lüks ve sofistike kadın stiline göz kırpıyor.

Parizyen şapkası ile poz veren oyuncu, bir görselde kırmızı rujuyla iddiası yüksek bir görünüm sunarken ikinci görünümünde bakır ve turuncu tonlarının öne çıktığı duru bir makyaj sundu.