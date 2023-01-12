Anya Taylor Joy'dan leopar yorumu

Dün Gece Soho'da, Queen's Gambit ve Parçalanmış gibi yapımlarla yıldız parlayan ünlü oyuncu Anya Taylor Joy, yüzü olduğu Dior markası için kamera karşısına geçti.
Sınırlı sayıda üretilen Dior Mitzah koleksiyonunun kampanyasında yer alan Taylor, leopar deseninin öne çıktığı görünümüyle nostaljik bir tavır sergiledi.
Fransız moda markasıyla özdeşleşen leopar deseni, Dior'un lüks ve sofistike kadın stiline göz kırpıyor.
Parizyen şapkası ile poz veren oyuncu, bir görselde kırmızı rujuyla iddiası yüksek bir görünüm sunarken ikinci görünümünde bakır ve turuncu tonlarının öne çıktığı duru bir makyaj sundu.
Oyuncu son olarak markanın ünlü ruju Dior Addict Lip Maximizer için poz vermişti.