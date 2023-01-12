Anya Taylor Joy'dan leopar yorumu

Mad Max: Fury Road filminde Charlize Theron’un canlandırdığı Furiosa karakterinin gençliğini canlandırmaya hazırlanan ve son dönemde The Menu filmiyle adından söz ettiren ABD’li oyuncu Anya Taylor Joy, marka yüzü olduğu Fransız moda devi Dior için kamera karşısına geçti.

Anya Taylor Joy'dan leopar yorumu - 1

Dün Gece Soho'da, Queen's Gambit ve Parçalanmış gibi yapımlarla yıldız parlayan ünlü oyuncu Anya Taylor Joy, yüzü olduğu Dior markası için kamera karşısına geçti.

Sınırlı sayıda üretilen Dior Mitzah koleksiyonunun kampanyasında yer alan Taylor, leopar deseninin öne çıktığı görünümüyle nostaljik bir tavır sergiledi.

Anya Taylor Joy'dan leopar yorumu - 2

Fransız moda markasıyla özdeşleşen leopar deseni, Dior'un lüks ve sofistike kadın stiline göz kırpıyor.

Parizyen şapkası ile poz veren oyuncu, bir görselde kırmızı rujuyla iddiası yüksek bir görünüm sunarken ikinci görünümünde bakır ve turuncu tonlarının öne çıktığı duru bir makyaj sundu.

Anya Taylor Joy'dan leopar yorumu - 3

Oyuncu son olarak markanın ünlü ruju Dior Addict Lip Maximizer için poz vermişti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER