Anya Taylor Joy'dan renkli deri yorumu

Mad Max: Fury Road filminde Charlize Theron’un canlandırdığı Furiosa karakterinin gençliğini canlandırmaya hazırlanan ABD’li oyuncu Anya Taylor Joy, kırmızı halıdaki stiliyle göz doldurdu.
Başrollerini Ralph Fiennes ve Nicholas Hoult ile paylaştığı The Menu filminin Londra’daki galasına katılan 26 yaşındaki yıldız, straplez mavi bir elbise tercih etti.
Asimetrik kesime sahip yırtmaçlı elbisesiyle şık bir görünüm yakalayan yıldız, deri kumaştan yapılan mavi elbisesi ile son dönemlerin en şık görünümlerinden birine imza attı.
Alexander McQueen imzası taşıyan elbisesini Christian Louboutin markalı stilettolarla tamamlayan Joy, elbisesiyle aynı renkteki eldivenleriyle de gösterişi ikiye katladı.
Yıldız, bu kombininde koyu far tonlarının kullanıldığı dumanlı bir göz makyajı tercih ederken saçlarında doğal su dalgası modelini tercih etti.
Shameles, Game of Thrones ve Succession gibi dizilerin yönetmeni Mark Mylod'un yönetmenliğini üstlendiği kara komedi filmi The Menu 18 Kasım'da izleyicilerle buluşacak.