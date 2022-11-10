Anya Taylor Joy'dan renkli deri yorumu

Başrollerini Ralph Fiennes ve Nicholas Hoult ile paylaştığı The Menu filminin Londra’daki galasına katılan 26 yaşındaki yıldız, straplez mavi bir elbise tercih etti.

Asimetrik kesime sahip yırtmaçlı elbisesiyle şık bir görünüm yakalayan yıldız, deri kumaştan yapılan mavi elbisesi ile son dönemlerin en şık görünümlerinden birine imza attı.