Banana Republic 2023 ilkbahar koleksiyonunu tanıttı

Banana Republic'in 2023 ilkbahar kampanyası, ABD'nin New Mexico eyaletindeki Taos bölgesinde yapılan özel bir çekimle tanıtıldı.
İzlanda'da geçen Noel tanıtımındaki soğuk zeminini değiştiren marka, bu sezon koleksiyonunda Güneybatı'nın sıcaklığını ve doğal cazibesini yansıttı.
Fotoğraflarını Richard Phibbs'in çektiği tanıtım kampanyasında modeller Louise de Chevigny, Maria Borges ve Ella Eckersley rol aldı.
Berrak mavi gökyüzünün altında ve Taos'un geniş açık alanlarının ortasında, modeller püsküllü ceketler, pileli uzun elbiseler, şık trençkotlar ve denimden oluşan bir dizi kıyafeti sergiledi.
İşte Amerikan moda markasının yeni koleksiyonundan örnekler...