Banana Republic 2023 ilkbahar koleksiyonunu tanıttı

Amerikan moda markası Banana Republic, 2023 ilkbahar koleksiyonunu modeller Louise de Chevigny, Maria Borges ve Ella Eckersley ile tanıttı.

Banana Republic 2023 ilkbahar koleksiyonunu tanıttı - 1

Banana Republic'in 2023 ilkbahar kampanyası, ABD'nin New Mexico eyaletindeki Taos bölgesinde yapılan özel bir çekimle tanıtıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Banana Republic 2023 ilkbahar koleksiyonunu tanıttı - 2

İzlanda'da geçen Noel tanıtımındaki soğuk zeminini değiştiren marka, bu sezon koleksiyonunda Güneybatı'nın sıcaklığını ve doğal cazibesini yansıttı.

Banana Republic 2023 ilkbahar koleksiyonunu tanıttı - 3

Fotoğraflarını Richard Phibbs'in çektiği tanıtım kampanyasında modeller Louise de Chevigny, Maria Borges ve Ella Eckersley rol aldı.

Banana Republic 2023 ilkbahar koleksiyonunu tanıttı - 4

Berrak mavi gökyüzünün altında ve Taos'un geniş açık alanlarının ortasında, modeller püsküllü ceketler, pileli uzun elbiseler, şık trençkotlar ve denimden oluşan bir dizi kıyafeti sergiledi.

Banana Republic 2023 ilkbahar koleksiyonunu tanıttı - 5

İşte Amerikan moda markasının yeni koleksiyonundan örnekler...

Banana Republic 2023 ilkbahar koleksiyonunu tanıttı - 6
Banana Republic 2023 ilkbahar koleksiyonunu tanıttı - 7
Banana Republic 2023 ilkbahar koleksiyonunu tanıttı - 8
Banana Republic 2023 ilkbahar koleksiyonunu tanıttı - 9
Banana Republic 2023 ilkbahar koleksiyonunu tanıttı - 10
Banana Republic 2023 ilkbahar koleksiyonunu tanıttı - 11
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