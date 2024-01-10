Barbie-Oppenheimer rekabeti şimdi kırmızı halıda: Pişti oldular

Hollywood'da ödül sezonu başladı! Ünlü isimlerin her gün yeni bir ödül töreninde bir araya geldiği bu sezonda, birçok yıldız pişti olabiliyor. Geçtiğimiz yılın en büyük iki filmi "Barbie" ve "Oppenheimer"ın yıldızları, katıldıkları Governors Ödülleri'ndeki benzer görünümleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Barbie-Oppenheimer rekabeti şimdi kırmızı halıda: Pişti oldular - 1

YILIN SİNEMA OLAYI

Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı Oppenheimer ile Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu Barbie filminin gişede yarattığı etkiye "Barbenheimer" denilmişti.

Tarz ve hikayesiyle birbirinden oldukça farklı olan iki yapım 21 Temmuz'da vizyona girmiş ve gişede kıyasıya bir mücadele yaşanmıştı.

Her ne kadar rakip olsalar da iki filmin gişede yarattığı etki ve sinemaseverlerin salonları doldurması "yılın sinema olayı" olarak nitelendirildi. Hatta iki film arasında akla gelmeyecek bağlantılar bile ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Barbie-Oppenheimer rekabeti şimdi kırmızı halıda: Pişti oldular - 2

"Barbenheimer" etkisinin yansıması olarak özel tasarım tişörtler, posterler hazırlandı. Barbie filmine pembe giyerek gidenler, Oppenheimer'ın şapkasını takarak atom bombasının yapılışını izledi.

İşte şimdiden adını sinema tarihine yazdıran "Barbenheimer" etkisi kırmızı halıya taşındı

Barbie-Oppenheimer rekabeti şimdi kırmızı halıda: Pişti oldular - 3

Barbie filminin yıldızı Margot Robbie ile Oppenheimer filminin başrol oyuncularından Emily Blunt, Governors Ödülleri'ne neredeyse aynı elbiselerle katıldı.

Barbie-Oppenheimer rekabeti şimdi kırmızı halıda: Pişti oldular - 4

AYNI GÜN VİZYONA GİRDİ

Blunt, Miu Miu markalı bir elbise tercih ederken Robbie ise Celine markasını tercih etti.

Geçtiğimiz yıl aynı gün vizyona giren ve gişe rekabeti uzun süre gündem olan filmlerin yıldızlarının, benzer görünümleri sosyal medyada gündem oldu.

Barbie-Oppenheimer rekabeti şimdi kırmızı halıda: Pişti oldular - 5

Robbie ile Blunt'ın pişti olduğu anlar, "Sinemadaki rekabet kırmızı halıya taşındı" şeklinde yorumlandı.

Barbie-Oppenheimer rekabeti şimdi kırmızı halıda: Pişti oldular - 6

KAZANAN BARBIE

Margot Robbie ile Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie filmi, Greta Gerwig'e tüm zamanların en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni ünvanını kazandırdı. 

Barbie filmi, açılış hafta sonunda 155 milyon dolar kazanarak 2023 yılının en iyi açılışını yapan filmi oldu.  Film, bu yıl 1 milyar dolar barajını aşmayı başaran tek film oldu.

Oppenheimer ise 951,4 milyon dolar ile 3. sırada yer aldı.

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