Barbiecore akımına veda: Pastel sarısı yükselişte

Yaz mevsimi canlı renkleri kullanmak için mükemmel bir zaman. Barbie filminin dünya çapında yarattığı etki "Barbicore" akımının doğmasına sebep olmuş ve herkes bir anda pembe giyinmeye başlamıştı. Şimdilerde pembe tahtını sarıya devrediyor. İşte pastel sarının yükselişine dair merak edilenler...

Barbiecore akımına veda: Pastel sarısı yükselişte - 1

Yaz mevsiminin favori renklerinden biri bu yıl sarı oldu. Ancak bu sarı bildiğimiz limon sarısı gibi değil, çok daha yumuşak pastel tonlarda bir sarıdan bahsediyoruz.

N-LIFE HABERLERİ

Barbiecore akımına veda: Pastel sarısı yükselişte - 2

Sokak stilinden kırmızı halı gösterişine pek çok farklı kombinde kullanabileceğiniz sarıyı aksesuarlarda da kullanabilirsiniz.

Barbiecore akımına veda: Pastel sarısı yükselişte - 3

Bu renk, sonbahar stiliniz için de harika olacaktır. Sarının pastel tonu, mevsim geçişinde stilinize zarif bir dokunuşta bulunmanıza olanak sağlayacak.

Barbiecore akımına veda: Pastel sarısı yükselişte - 4

Lüks moda markaları bu yıl defilelerinde sık sık pastel sarı tonuna yer verdi. Loewe, Givenchy ve Prada bunlardan birkaçı.

İşte sezonun rengi sarının öne çıktığı görünümler...

Barbiecore akımına veda: Pastel sarısı yükselişte - 5
Barbiecore akımına veda: Pastel sarısı yükselişte - 6
Barbiecore akımına veda: Pastel sarısı yükselişte - 7
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