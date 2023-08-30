Barbiecore akımına veda: Pastel sarısı yükselişte
Yaz mevsimi canlı renkleri kullanmak için mükemmel bir zaman. Barbie filminin dünya çapında yarattığı etki "Barbicore" akımının doğmasına sebep olmuş ve herkes bir anda pembe giyinmeye başlamıştı. Şimdilerde pembe tahtını sarıya devrediyor. İşte pastel sarının yükselişine dair merak edilenler...
Yaz mevsiminin favori renklerinden biri bu yıl sarı oldu. Ancak bu sarı bildiğimiz limon sarısı gibi değil, çok daha yumuşak pastel tonlarda bir sarıdan bahsediyoruz.