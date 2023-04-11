Bella Hadid 2000'ler esintili kampanya ile kamera karşısında

Ablası Gigi Hadid ile birlikte moda dünyasının en çok aranan isimlerinden biri olan Bella Hadid, Alman lüks moda markası için poz verdi. Ünlü model, About You markasının 2023 İlkbahar-Yaz kampanyası için kamera karşısındaydı.
2000'ler modasından ilham alan "Y2K" akımını kampanyaya taşıyan marka, o dönemin en popüler parçalarını günümüz moda trendleriyle harmanladı.
90'lar ve 2000'ler trendlerini günlük stilinde de sık sık kullanam Hadid, 58 parçadan oluşan koleksiyonun kampanya çekiminde yatak üzerinde birbirinden farklı pozlar verdi.
Model son olarak Louis Vuitton ve Victoria’s Secret gibi markaların kampanyalarında yer almıştı.
İşte Bella Hadid'in About You kampanyasından yansıyanlar...