Bella Hadid Alman markası için kıyafet tasarladı

Ünlü ABD'li model Bella Hadid, yoğun programlı moda haftalarını geride bırakıyor. Alman lüks moda markası About You'nun Sonbahar-Kış kampanyası için poz veren Hadid, birbirinden farklı kılığa büründü.
1990'lı ve 2000'li yılların ruhunu yansıtan bir kampanyada yer alan ve koleksiyonun tasarlanmasında da rol alan model, simsiyah uzun saçlarıyla poz verdi.
Markayla iş birliği yapan yıldız, "Vizyonumu tasarımlara taşımak benim içim çok keyifliydi. İstediğim gibi kıyafetleri tasarlamam için bana yaratıcı bir alan verildi. Tüm kalbimi ve ruhumu bu koleksiyona adadım o yüzden herkesin tasarımları denemesi için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. 64 parçanın yer aldığı koleksiyonda geniş bir beden skalası sunuluyor.
Bu koleksiyon model ve markanın ortak yaptığı ilk koleksiyon olma özelliği yaşıyor. Koleksiyonda deri parçalar, kot pantolonlar, şifon etekler ve takım elbiseler bulunuyor.
Kampanyanın çekimlerini Conor Cunningham ve Tyrell Hampton üstlendi.