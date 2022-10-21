Bella Hadid Alman markası için kıyafet tasarladı

Markayla iş birliği yapan yıldız, "Vizyonumu tasarımlara taşımak benim içim çok keyifliydi. İstediğim gibi kıyafetleri tasarlamam için bana yaratıcı bir alan verildi. Tüm kalbimi ve ruhumu bu koleksiyona adadım o yüzden herkesin tasarımları denemesi için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. 64 parçanın yer aldığı koleksiyonda geniş bir beden skalası sunuluyor.