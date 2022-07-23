Bella Hadid, Amerikan moda markası Marc Jacobs'ın kampanyasında yer aldı

Haberler - ntv.com.tr | 23.07.2022 - 12:42 - Son Güncelleme : 23.07.2022 - 12:43
Son yılların en popüler modellerinden Bella Hadid, Amerikan moda markası Marc Jacobs’ın yeni kampanyasında yer aldı.
“Denim Monogram” adını taşıyan koleksiyon için kamera karşısına geçen model, kakül saçlarıyla farklı bir tarza büründü. Filistin asıllı modelin, omzundaki Arapça dövme ilgi çekti.
Efsanevi fotoğrafçı Mario Sorrenti’nin çektiği kampanyada başka ünlü modeller de yer aldı.
Selena Forrest ve Paloma Elsesser da monogram trendinin öne çıktğı tasarımları sergiledi.