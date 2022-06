Bella Hadid Balenciaga için kamera karşısına geçti

NEW YORK BORSASI'NDA DEFİLE

Ünlü moda devi Balenciaga, geçtiğimiz haftalarda New York’ta Balenciaga-Adidas işbirliği için hazırlanan 2023 İlkbahar koleksiyonunu tanıttı. 2003’ten bu yana ilk kez yeniden New York’ta gerçekleşen defile, dünyanın en büyük menkul kıymet borsası olan New York Borsası’nda gerçekleşti.