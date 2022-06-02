Bella Hadid Balenciaga için kamera karşısına geçti

Haberler - ntv.com.tr | 02.06.2022 - 13:48 - Son Güncelleme : 02.06.2022 - 14:03

Şu sıralar sevgilisi ile Karayipler’de tatil yapan Amerikalı model Bella Hadid, ilk defa Balenciaga’nın kampanyası için kamera karşısına geçti.

Bella Hadid Balenciaga için kamera karşısına geçti - 1

, sunduğu enteresan parçalarla son dönemin en popüler markalarından biri olan Balenciaga ile defa çalıştı. Markanın Pre-Fall (Sonbahar Öncesi) koleksiyonu için kamera karşısına geçen 25 yaşındaki model, sezon trendlerini yansıtan parçalar sergiledi.

Bella Hadid Balenciaga için kamera karşısına geçti - 2

Markanın ‘The Lost Tape’ adındaki koleksiyonu için poz veren Hadid, kot ceket ve düşük bel, bol kesim bir pantolon giydi.

Bella Hadid Balenciaga için kamera karşısına geçti - 3

İngiliz fotoğrafçı Nadia Lee Cohen’in lensinden çıkan görüntülerde Hadid, deri kombiniyle dikkat çekti.

Bella Hadid Balenciaga için kamera karşısına geçti - 4

NEW YORK BORSASI'NDA DEFİLE

Ünlü moda devi Balenciaga, geçtiğimiz haftalarda New York’ta Balenciaga-Adidas işbirliği için hazırlanan 2023 İlkbahar koleksiyonunu tanıttı. 2003’ten bu yana ilk kez yeniden New York’ta gerçekleşen defile, dünyanın en büyük menkul kıymet borsası olan New York Borsası’nda gerçekleşti.

Bella Hadid Balenciaga için kamera karşısına geçti - 5

BORSA ÇALIŞANLARI GİBİ OTURDULAR

İki önemli markanın işbirliği sonucu ortaya çıkan tasarımlar izleyicilerle buluşurken podyum, renkli ve sıradışı maskelere, saçlara ve tasarımlara sahne oldu. Defileye özel kapatılan New York Borsası'nda koleksiyonu izlemeye gelen davetliler, borsa çalışanlarınkine benzer masa ve sandalyelerde oturdu. Defilenin zil sesiyle başlaması ile Borsa'nın açılışına vurguda bulunuldu.

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