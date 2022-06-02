Bella Hadid Balenciaga için kamera karşısına geçti

Bella Hadid, sunduğu enteresan parçalarla son dönemin en popüler markalarından biri olan Balenciaga ile defa çalıştı. Markanın Pre-Fall (Sonbahar Öncesi) koleksiyonu için kamera karşısına geçen 25 yaşındaki model, sezon trendlerini yansıtan parçalar sergiledi.