Bella Hadid Balenciaga için kamera karşısına geçti

Haberler - ntv.com.tr | 02.06.2022 - 13:48 - Son Güncelleme : 02.06.2022 - 14:03
Bella Hadid, sunduğu enteresan parçalarla son dönemin en popüler markalarından biri olan Balenciaga ile defa çalıştı. Markanın Pre-Fall (Sonbahar Öncesi) koleksiyonu için kamera karşısına geçen 25 yaşındaki model, sezon trendlerini yansıtan parçalar sergiledi.
Markanın ‘The Lost Tape’ adındaki koleksiyonu için poz veren Hadid, kot ceket ve düşük bel, bol kesim bir pantolon giydi.
İngiliz fotoğrafçı Nadia Lee Cohen’in lensinden çıkan görüntülerde Hadid, deri kombiniyle dikkat çekti.
Ünlü moda devi Balenciaga, geçtiğimiz haftalarda New York’ta Balenciaga-Adidas işbirliği için hazırlanan 2023 İlkbahar koleksiyonunu tanıttı. 2003’ten bu yana ilk kez yeniden New York’ta gerçekleşen defile, dünyanın en büyük menkul kıymet borsası olan New York Borsası’nda gerçekleşti.
İki önemli markanın işbirliği sonucu ortaya çıkan tasarımlar izleyicilerle buluşurken podyum, renkli ve sıradışı maskelere, saçlara ve tasarımlara sahne oldu. Defileye özel kapatılan New York Borsası'nda koleksiyonu izlemeye gelen davetliler, borsa çalışanlarınkine benzer masa ve sandalyelerde oturdu. Defilenin zil sesiyle başlaması ile Borsa'nın açılışına vurguda bulunuldu.