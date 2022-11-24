Bella Hadid dünyanın en şık kadını seçildi (Ünlü modelin en iyi kırmızı halı görünümleri)

26 yaşındaki ABD’li model Bella Hadid, British GQ dergisi tarafından dünyanın en stil sahibi kadını seçildi. Ünlü moda dergisi yaptığı açıklamada modelin kadın, erkek, sokak, iş ve sokak giyiminde her zaman şık olmayı başaran nadir insanlardan olduğunu ve modelin ne giyerse kendine yakıştırmayı bildiğini söyledi.

İşte Bella Hadid'in en şık görünümleri..