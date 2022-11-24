Bella Hadid dünyanın en şık kadını seçildi (Ünlü modelin en iyi kırmızı halı görünümleri)

26 yaşındaki ABD’li model Bella Hadid, British GQ dergisi tarafından dünyanın en stil sahibi kadını seçildi. Ünlü moda dergisi yaptığı açıklamada modelin kadın, erkek, sokak, iş ve sokak giyiminde her zaman şık olmayı başaran nadir insanlardan olduğunu ve modelin ne giyerse kendine yakıştırmayı bildiğini söyledi.
İşte Bella Hadid'in en şık görünümleri..
2022 Golden Heart Awards
Elbise: Michael Kors
2022 Prince's Trust Gala
Elbise: Vintage Yves Saint Laurent
2022 Cannes Film Festivali
Elbise: Versace
2022 Cannes Film Festivali
Elbise: Versace
2022 Cannes Film Festivali
Elbise - Schiaparelli
2022 Cannes Film Festivali
Elbise: Jean Paul Gaultier
2019 MTV Video Müzik Ödülleri
Elbise: Charlotte Knowles
2019 Cannes Film Festivali
Ebise: Roberto Cavalli
CFDA Fashion Awards
Elbise: Michael Kors
2019 MET Gala
Elbise: Moschino
2018 Cannes Film Festivali
Elbise: Elie Saab
2019 Cannes Film Festivali
Elbise: Dior
2019 Variety's Power of Women
2019 Victoria's Secret
2018 Harper's Bazaar Icons partisi