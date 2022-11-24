Bella Hadid dünyanın en şık kadını seçildi (Ünlü modelin en iyi kırmızı halı görünümleri)

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, dünyanın en stil sahibi kadını seçildi. Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Hadid'in en iyi kırmızı halı görünümlerini derledik. İşte Bella Hadid'in en şık halleri..

Bella Hadid dünyanın en şık kadını seçildi (Ünlü modelin en iyi kırmızı halı görünümleri) - 1

26 yaşındaki ABD’li model Bella Hadid, British GQ dergisi tarafından dünyanın en stil sahibi kadını seçildi. Ünlü moda dergisi yaptığı açıklamada modelin kadın, erkek, sokak, iş ve sokak giyiminde her zaman şık olmayı başaran nadir insanlardan olduğunu ve modelin ne giyerse kendine yakıştırmayı bildiğini söyledi.

İşte Bella Hadid'in en şık görünümleri..

Bella Hadid dünyanın en şık kadını seçildi (Ünlü modelin en iyi kırmızı halı görünümleri) - 2

2022 Golden Heart Awards

Elbise: Michael Kors

Bella Hadid dünyanın en şık kadını seçildi (Ünlü modelin en iyi kırmızı halı görünümleri) - 3

2022 Prince's Trust Gala

Elbise: Vintage Yves Saint Laurent

Bella Hadid dünyanın en şık kadını seçildi (Ünlü modelin en iyi kırmızı halı görünümleri) - 4

2022 Cannes Film Festivali

Elbise: Versace

Bella Hadid dünyanın en şık kadını seçildi (Ünlü modelin en iyi kırmızı halı görünümleri) - 5

2022 Cannes Film Festivali

Elbise: Versace

Bella Hadid dünyanın en şık kadını seçildi (Ünlü modelin en iyi kırmızı halı görünümleri) - 6

2022 Cannes Film Festivali

Elbise - Schiaparelli

Bella Hadid dünyanın en şık kadını seçildi (Ünlü modelin en iyi kırmızı halı görünümleri) - 7

2022 Cannes Film Festivali

Elbise: Jean Paul Gaultier

Bella Hadid dünyanın en şık kadını seçildi (Ünlü modelin en iyi kırmızı halı görünümleri) - 8

2019 MTV Video Müzik Ödülleri

Elbise: Charlotte Knowles 

Bella Hadid dünyanın en şık kadını seçildi (Ünlü modelin en iyi kırmızı halı görünümleri) - 9

2019 Cannes Film Festivali

Ebise: Roberto Cavalli

Bella Hadid dünyanın en şık kadını seçildi (Ünlü modelin en iyi kırmızı halı görünümleri) - 10

CFDA Fashion Awards 

Elbise: Michael Kors

Bella Hadid dünyanın en şık kadını seçildi (Ünlü modelin en iyi kırmızı halı görünümleri) - 11

2019 MET Gala

Elbise: Moschino

Bella Hadid dünyanın en şık kadını seçildi (Ünlü modelin en iyi kırmızı halı görünümleri) - 12

2018 Cannes Film Festivali 

Elbise: Elie Saab

Bella Hadid dünyanın en şık kadını seçildi (Ünlü modelin en iyi kırmızı halı görünümleri) - 13

2019 Cannes Film Festivali

Elbise: Dior

Bella Hadid dünyanın en şık kadını seçildi (Ünlü modelin en iyi kırmızı halı görünümleri) - 14

2019 Variety's Power of Women

Bella Hadid dünyanın en şık kadını seçildi (Ünlü modelin en iyi kırmızı halı görünümleri) - 15

2019 Victoria's Secret

Bella Hadid dünyanın en şık kadını seçildi (Ünlü modelin en iyi kırmızı halı görünümleri) - 16

2018 Harper's Bazaar Icons partisi

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