Bella Hadid kendi parfüm markası için kamera karşısına geçti
Modelliğe ara veren Bella Hadid, parfüm markası çıkardı. Ünlü model, parfüm koleksiyonunun yeni üyesi için kamera karşısına geçti.
Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, kariyerine ara verdiğini "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" sözleriyle açıklamıştı
Lüks markaların kampanyalarında görmeye alışık olduğumuz model, kendi markası için kamera karşısına geçti.