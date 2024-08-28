Bella Hadid kendi parfüm markası için kamera karşısına geçti

Modelliğe ara veren Bella Hadid, parfüm markası çıkardı. Ünlü model, parfüm koleksiyonunun yeni üyesi için kamera karşısına geçti.

Bella Hadid kendi parfüm markası için kamera karşısına geçti - 1

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, kariyerine ara verdiğini "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" sözleriyle açıklamıştı

Lüks markaların kampanyalarında görmeye alışık olduğumuz model, kendi markası için kamera karşısına geçti.

N-LIFE HABERLERİ

Bella Hadid kendi parfüm markası için kamera karşısına geçti - 2

"Orebella" adında bir parfüm markası çıkardığını duyuran model, koleksiyonunu genişletiyor.

Ünlü model, "Nightcap" adlı parfümünün tanıtımı için kamera karşısına geçti.

Bella Hadid kendi parfüm markası için kamera karşısına geçti - 3

Elizaveta Porodina'nın çektiği kampanya, sosyal medyada gündem oldu.

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