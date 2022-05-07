Bella Hadid mücevher markası Swarovski'nin yüzü oldu

Haberler - ntv.com.tr | 07.05.2022 - 16:35 - Son Güncelleme : 07.05.2022 - 16:50

Amerikalı model Bella Hadid, Avusturyalı mücevher markası Swarovski’nin marka yüzü oldu.

Bella Hadid mücevher markası Swarovski'nin yüzü oldu - 1

Ünlü mücevher markası Swarovksi, 25 yaşındaki Amerikalı model ’in marka yüzü olduğu ilk kampanyayı yayınladı.

Bella Hadid mücevher markası Swarovski'nin yüzü oldu - 2

Kreatif direktörlüğü Giovanna Engelbert’in yaptığı kampanyanın çekimini ünlü fotoğrafçı ikili Mert Alaş ve Marcus Piggot gerçekleştirdi. Hadid daha önce Missoni’nin kampanya çekiminde Mert Alaş ile çalışmış ve Kapadokya’ya gelmişti.

Bella Hadid mücevher markası Swarovski'nin yüzü oldu - 3

Her görselde farklı renkteki mücevherleri sergileyen model, aynı renkteki kıyafetlerle poz verdi.

Bella Hadid mücevher markası Swarovski'nin yüzü oldu - 4

"YENİ NESLİ TEMSİL EDİYOR"

Kampanyanın kreatif direktörü Engelbert “Bella Hadid, yeni neslin bireyselliği ve değişimi yansıtan tavrını çok iyi gösteriyor” dedi

Bella Hadid mücevher markası Swarovski'nin yüzü oldu - 5

Hadid ise “Swarovski ile daha önce yollarımız kesişmişti. Oldukça zamansız ve ikonik bir marka. Yeni koleksiyona bayıldım, özellikle markanın çağdaş bir mücevher markası olarak duruşunu çok beğeniyorum” dedi.

Bella Hadid mücevher markası Swarovski'nin yüzü oldu - 6

“Mücevher demek bireyselliği ve kendini ifade edebilmeyi kutlamalı. Swarovski, tüm bireyleri ve aynı zamanda tüm gösteriş anlayışını kutluyor” diyerek marka yüzü olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bella Hadid mücevher markası Swarovski'nin yüzü oldu - 7

Hadid, son olarak Burberry imzalı siyah elbisesiyle Met Galaya katılmıştı. Model, after party’de ise Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu tasarımı bir kıyafet tercih etti.

N-LIFE HABERLERİ

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