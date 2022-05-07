Bella Hadid mücevher markası Swarovski'nin yüzü oldu

Haberler - ntv.com.tr | 07.05.2022 - 16:35 - Son Güncelleme : 07.05.2022 - 16:50
Ünlü mücevher markası Swarovksi, 25 yaşındaki Amerikalı model Bella Hadid’in marka yüzü olduğu ilk kampanyayı yayınladı.
Kreatif direktörlüğü Giovanna Engelbert’in yaptığı kampanyanın çekimini ünlü fotoğrafçı ikili Mert Alaş ve Marcus Piggot gerçekleştirdi. Hadid daha önce Missoni’nin kampanya çekiminde Mert Alaş ile çalışmış ve Kapadokya’ya gelmişti.
Her görselde farklı renkteki mücevherleri sergileyen model, aynı renkteki kıyafetlerle poz verdi.
Kampanyanın kreatif direktörü Engelbert “Bella Hadid, yeni neslin bireyselliği ve değişimi yansıtan tavrını çok iyi gösteriyor” dedi
Hadid ise “Swarovski ile daha önce yollarımız kesişmişti. Oldukça zamansız ve ikonik bir marka. Yeni koleksiyona bayıldım, özellikle markanın çağdaş bir mücevher markası olarak duruşunu çok beğeniyorum” dedi.
“Mücevher demek bireyselliği ve kendini ifade edebilmeyi kutlamalı. Swarovski, tüm bireyleri ve aynı zamanda tüm gösteriş anlayışını kutluyor” diyerek marka yüzü olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Hadid, son olarak Burberry imzalı siyah elbisesiyle Met Gala’ya katılmıştı. Model, after party’de ise Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu tasarımı bir kıyafet tercih etti.