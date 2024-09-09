Bella Hadid mücevher markasının yüzü oldu

Modelliğe ara veren ve bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Bella Hadid, mücevher markasının yüzü oldu.

Bella Hadid mücevher markasının yüzü oldu - 1

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, kariyerine ara verdiğini "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" sözleriyle açıklamıştı.

Lüks markaların kampanyalarında görmeye alışık olduğumuz model, eskisi kadar sık olmasa da markalarla çalışmaya devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Bella Hadid mücevher markasının yüzü oldu - 2

Podyumlardan uzak kalan ve Teksas'ta yaşamaya başlayan model, Chopard markasının yüzü oldu.

Bella Hadid mücevher markasının yüzü oldu - 3

İsviçre merkezli markanın elçisi olan Hadid, "Sculpted by Light" adlı kampanyada boy gösterdi.

Bella Hadid mücevher markasının yüzü oldu - 4

Charlotte Wales'in çektiği kampanyada markanın "Ice Cube" adlı koleksiyonu tanıtıldı.

Bella Hadid mücevher markasının yüzü oldu - 5

Hadid'e çekimlerde Parker van Noord eşlik etti.

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