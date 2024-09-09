Bella Hadid mücevher markasının yüzü oldu

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, kariyerine ara verdiğini "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" sözleriyle açıklamıştı.

Lüks markaların kampanyalarında görmeye alışık olduğumuz model, eskisi kadar sık olmasa da markalarla çalışmaya devam ediyor.