Bella Hadid spor giyim markası için poz verdi

Uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nükseden ve modelliğe ara veren Bella Hadid, parfüm markası çıkarmıştı. Ünlü model, spor giyim markasının yeni kampanyasıyla moda sektörüne geri döndü.

Bella Hadid spor giyim markası için poz verdi - 1

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid  kariyerine ara verdiğini "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" sözleriyle açıklamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Bella Hadid spor giyim markası için poz verdi - 2

Lüks markaların kampanyalarında görmeye alışık olduğumuz model, Orebella adında bir parfüm markası çıkarmış ve parfümün kampanya çekimlerinde boy göstermişti.

Bella Hadid spor giyim markası için poz verdi - 3

Hadid, uzun bir aradan sonra spor giyim mrkası Adidas için kamera karşısına geçti. "Originals SL 72" adlı kampanyada boy gösteren yıldız, markanın ikonik koşu ayakkabılarını giydi ve ellerinde çiçeklerle poz verdi.

Kenny Germe'nin çektiği kampanyada müzsiyen Melissa Bon ve model Sabrina Lan da yer aldı.

Bella Hadid spor giyim markası için poz verdi - 4

Ünlü model fotoğrafının yer aldığı reklam panosuyla da poz vermeyi ihmal etmedi.

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