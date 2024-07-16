Bella Hadid spor giyim markası için poz verdi
Uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nükseden ve modelliğe ara veren Bella Hadid, parfüm markası çıkarmıştı. Ünlü model, spor giyim markasının yeni kampanyasıyla moda sektörüne geri döndü.
Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid kariyerine ara verdiğini "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" sözleriyle açıklamıştı.