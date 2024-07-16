Bella Hadid spor giyim markası için poz verdi

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid kariyerine ara verdiğini "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" sözleriyle açıklamıştı.