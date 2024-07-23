Bella Hadid'i kampanyadan çıkarmıştı: Adidas boykot çağrılarıyla karşı karşıya

Siyasi analist Sami Hamdi, boykotların, Gazze Şeridi'ne yönelik ölümcül saldırılarını sürdüren İsrail'i desteklediği düşünülen diğer şirketler üzerindeki etkisine dikkati çekti. Hamdi, "McDonald's, Starbucks, KFC ve diğer markalar, Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerdeki boykot hareketlerinin etkilerini şimdiden yaşamaya başladı ve bu markaların birçoğu şubelerini kapatmak zorunda kaldı. Adidas'ın da aynı şekilde boykot edilmesi yönünde çağrılar yapılmaya başlandı bile" dedi.

Hamdi, "McDonald's, Starbucks, KFC ve diğer markalar, Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerdeki boykot hareketlerinin etkilerini şimdiden yaşamaya başladı ve bu markaların birçoğu birçok şubesini kapatmak zorunda kaldı. Adidas'ın da aynı şekilde boykot edilmesi yönünde çağrılar yapılmaya başlandı bile" dedi.