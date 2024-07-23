Bella Hadid'i kampanyadan çıkarmıştı: Adidas boykot çağrılarıyla karşı karşıya

KÂRLAR RİSK ALTINDA
Adidas'ın 2023 yıllık raporu, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın, 8,2 milyar avroluk satışıyla şirketin toplam satışlarının yüzde 39'unu oluşturarak en büyük paya sahip olduğunu gösteriyor.
Asya-Pasifik bölgesinde satışlar aynı yıl 2,3 milyar avro (küresel satışların yüzde 11'i) olarak gerçekleşirken dünyanın bu 4 bölgesi Adidas'ın satışlarının yüzde 50'sine denk geliyor.
Bu bölgelerdeki önemli Müslüman nüfus göz önüne alındığında, Adidas'ın duruşunun 2024 satışlarını nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretleri ortaya çıkarken İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Starbucks ve McDonald's gibi markaların yakın zamanda karşı karşıya kaldığı tepkiler akıllara geliyor.
Şubat ayında McDonald's, çatışmanın 2023'ün son çeyreğinde, özellikle Orta Doğu'da ve Malezya ve Endonezya gibi Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerdeki satışlarını önemli ölçüde etkilediğini duyurmuştu. Starbucks ise boykotlar nedeniyle Orta Doğu'da çalışan yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkardığını açıklamıştı.