Bella Hadid'in stiline Türk modacı imzası

Haberler | 11.05.2022 - 14:22
New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala'nın ardından gerçekleşen after party'de yıldız model Bella Hadid'in Türk modacı Dilara Fındıkoğlu tasarımını giydiği ortaya çıktı.
El yapımı dantellerin ve fırfırların iç içe geçtiği tasarımda, Hadid'in stilinde korsesi ve göğsünü kapatan çiçek figürleri öne çıkıyordu.
Tarzını tamamlayan inci küpeleri Prounis markasına ait olan Hadid'in stilistliğini ise Gabriella Karefa-Johnson üstlendi.
Türk tasarımcı Fındıkoğlu; Hadid'in dışında Lady Gaga, Madonna ve Rihanna gibi dünya yıldızlarını giydirmişti.
The Standard Hotel'de düzenlenen partiye Hadid'in yanı sıra Miranda Kerr'den Kendall Jenner'a, çiçeği burnunda evliler Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz çifti gibi birçok ünlü kostüm değişikliği yaparak katılmıştı.
İşte Hadid'in stilinden yansıyan diğer kareler...