Bella Hadid'in stiline Türk modacı imzası

New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala'nın ardından gerçekleşen after party'de yıldız model Bella Hadid'in Türk modacı Dilara Fındıkoğlu tasarımını giydiği ortaya çıktı.