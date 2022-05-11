Bella Hadid'in stiline Türk modacı imzası

Haberler | 11.05.2022 - 14:22

New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde gerçekleşen Met Gala'nın ardından düzenlenen after party'ye katılan yıldız model Bella Hadid, Türk modacı Dilara Fındıkoğlu tasarımını tercih etti. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)

Bella Hadid'in stiline Türk modacı imzası - 1

New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala'nın ardından gerçekleşen after party'de yıldız model 'in Türk modacı Dilara Fındıkoğlu tasarımını giydiği ortaya çıktı.

Bella Hadid'in stiline Türk modacı imzası - 2

El yapımı dantellerin ve fırfırların iç içe geçtiği tasarımda, Hadid'in stilinde korsesi ve göğsünü kapatan çiçek figürleri öne çıkıyordu.

Bella Hadid'in stiline Türk modacı imzası - 3

Tarzını tamamlayan inci küpeleri Prounis markasına ait olan Hadid'in stilistliğini ise Gabriella Karefa-Johnson üstlendi.

Bella Hadid'in stiline Türk modacı imzası - 4

Türk tasarımcı Fındıkoğlu; Hadid'in dışında Lady Gaga, Madonna ve Rihanna gibi dünya yıldızlarını giydirmişti.

Bella Hadid'in stiline Türk modacı imzası - 5

The Standard Hotel'de düzenlenen partiye Hadid'in yanı sıra Miranda Kerr'den Kendall Jenner'a, çiçeği burnunda evliler Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz çifti gibi birçok ünlü kostüm değişikliği yaparak katılmıştı.

İşte Hadid'in stilinden yansıyan diğer kareler...

Bella Hadid'in stiline Türk modacı imzası - 6
Bella Hadid'in stiline Türk modacı imzası - 7
Bella Hadid'in stiline Türk modacı imzası - 8
Bella Hadid'in stiline Türk modacı imzası - 9

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