Beyaz gömlek ile yapılabilecek kombin önerileri

Beyaz gömleğinizi bir dış giysi gibi düşünerek kombinleyebilirsiniz. İçinize bralet veya büstiyer giyin ve gömleğinizin önünü açık bırakın. Bu kombinde tercih edeceğiniz yüksek bel pantolonlar, bacak boyunuzu daha uzun gösterecektir.

(Carolina Daur)