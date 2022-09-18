Beyaz gömlek ile yapılabilecek kombin önerileri

Haberler - ntv.com.tr | 18.09.2022 - 16:16 - Son Güncelleme : 18.09.2022 - 17:27
Beyaz gömleğinizi bir dış giysi gibi düşünerek kombinleyebilirsiniz. İçinize bralet veya büstiyer giyin ve gömleğinizin önünü açık bırakın. Bu kombinde tercih edeceğiniz yüksek bel pantolonlar, bacak boyunuzu daha uzun gösterecektir.
(Carolina Daur)
Crop kesim beyaz gömlekler, bu sezon klasik beyaz gömleklere meydan okuyor. Karın bölgesini açıkta bırakan bu modeli, mini etek veya pantolonla tercih edebilirsiniz.
(Leonie Hanne)
Beyaz gömlek-kot şort ikilisi asla modası geçmeyen bir tarz sunuyor. İster kot pantolonla ister mini kot şortlarla sportif bir şıklık yakalayabilirsiniz.
(Christina Caradona)
Son dönemde podyumlarda sık sık görmeye başladığımız korseler, özelllikle bol kesim beyaz gömlekler için mükemmel bir tamamlayıcı. Bu sayede bel oyuntusunu ön plana çıkarabilirsiniz.
(Brittany Xavier)
Son yıllarda her şeyin oversize'ı öne çıkmaya başladı. Size biraz büyük gelen bir gömleği, içinize basit bir bluz giyerek siz de bu modaya ayak uydurabilirsiniz.
(Pernille Teisbaek)
Beyaz gömleğinizi, tamamen beyazdan oluşan bir görünümde de kullanabilirsiniz.
(Matilda Djerf)
Yaz sezonunda beyaz gömleğinizi bir nevi pareo olarak kullanabilirsiniz.
(Fia Hamelijnck)
Nasıl giyeceğinize bir türlü karar veremediğiniz yelekleriniz, beyaz gömlekle harika bir ikili olabilir.
(Jamie Chung)