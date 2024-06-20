Beyaz saçlara ezber bozan çözüm! Kuaföre gitmeden 15 günde doğal rengine çeviriyor

Örneğin, siyah çay veya kahve gibi bitki bazlı doğal boyalar saçınıza geçici bir renk verebilir. Ancak bu yöntemlerin kalıcı bir etkisi yoktur.



Adaçayı veya nane çayıyla saçlarınızı durulamak saç derinizi canlandırabilir ve saç renginin daha canlı görünmesini sağlayabilir.



Kına doğal bir saç boyası olarak kullanılabilir. Ancak, bu yöntemi kullanmadan önce saç renginizi dikkatlice değerlendirmeniz önemlidir, çünkü kırmızımsı bir ton verebilir.