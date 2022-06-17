Beyin taramasıyla parfüm seçimi

Haberler | 17.06.2022 - 13:36
Dünyaca ünlü aksesuar ve kozmetik firması Yves Saint Laurent, Paris'te gerçekleşen Teknoloji konferansında geliştirdiği son sistemi tanıttı.
Müşterilere öncelikle kısa bir anket yapılarak hangi aromalarda parfüm sevdikleri belirleniyor.
Ardından kafaya takılan bir sensörle müşterilerin tercih ettikleri aromaların beyinlerinde tetiklediği uyarılar analiz ediliyor.
Sistem son olarak, 6 tercihli bir algoritmayla müşterilerin koku hissiyatı ve zevkine en uygun parfümü belirliyor.
Firma yetkilileri, sistemin devrim niteliğinde olduğunu ve yüzde 96 oranında doğruluk payı bulunduğunu söylüyor.