Beyin taramasıyla parfüm seçimi

Haberler | 17.06.2022 - 13:36

Dünyaca ünlü bir kozmetik firması, müşterilerinin parfüm seçimlerine yardımcı olmak için teknolojiden faydalanmaya başladı. Bir sensörle müşterilerin tercih ettikleri aromaların beyinlerinde tetiklediği uyarılar analiz ediliyor. Bu sayede kendilerine en uygun parfümü seçmeleri sağlanıyor.

Beyin taramasıyla parfüm seçimi - 1

Dünyaca ünlü aksesuar ve kozmetik firması Yves Saint Laurent, Paris'te gerçekleşen Teknoloji konferansında geliştirdiği son sistemi tanıttı.

Beyin taramasıyla parfüm seçimi - 2

Müşterilere öncelikle kısa bir anket yapılarak hangi aromalarda parfüm sevdikleri belirleniyor.

Beyin taramasıyla parfüm seçimi - 3

Ardından kafaya takılan bir sensörle müşterilerin tercih ettikleri aromaların beyinlerinde tetiklediği uyarılar analiz ediliyor.

Beyin taramasıyla parfüm seçimi - 4

Sistem son olarak, 6 tercihli bir algoritmayla müşterilerin koku hissiyatı ve zevkine en uygun parfümü belirliyor.

Beyin taramasıyla parfüm seçimi - 5

Firma yetkilileri, sistemin devrim niteliğinde olduğunu ve yüzde 96 oranında doğruluk payı bulunduğunu söylüyor.

N-LIFE HABERLERİ

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