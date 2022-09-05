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Beyonce mücevher markası için kamera karşısına geçti

Haberler - ntv.com.tr | 05.09.2022 - 09:55 - Son Güncelleme : 05.09.2022 - 09:56

Yeni albümü 'Renaissance' ile müzik listelerinde büyük bir başarı yakalayan ünlü şarkıcı Beyonce mücevher markasının yeni koleksiyonu için poz verdi.

Beyonce mücevher markası için kamera karşısına geçti - 1

Yakın zamanda 41. yaşını kutlayan R&B müziğin yıldız ismi marka yüzü olduğu Tiffany & Co. için poz verdi.

Beyonce mücevher markası için kamera karşısına geçti - 2

“Lose Yourself in Love” adlı kampanyada yer alan şarkıcı, pırlantaların öne çıktığı koleksiyonu tanıttı.

Beyonce mücevher markası için kamera karşısına geçti - 3

Mason Poole tarafından çekilen kampanyada yer alan şarkıcı, mücevher markası için hazırlanan kısa filmde de rol aldı.

Beyonce mücevher markası için kamera karşısına geçti - 4

Marka başkanı şarkıcı için "Beyonce birçok insana ilham oluyor. Onunla ikinci kez bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Beyonce mücevher markası için kamera karşısına geçti - 5

Şu sıralar yeni albümü ‘Renaissance’ ile gündeme gelen yıldız, marka ile daha önce de bir araya gelmişti. Hatta kampanyada kendisine eşi Jay-Z de eşlik etmişti.

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