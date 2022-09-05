Beyonce mücevher markası için kamera karşısına geçti

Haberler - ntv.com.tr | 05.09.2022 - 09:55 - Son Güncelleme : 05.09.2022 - 09:56
Yakın zamanda 41. yaşını kutlayan R&B müziğin yıldız ismi Beyonce marka yüzü olduğu Tiffany & Co. için poz verdi.
“Lose Yourself in Love” adlı kampanyada yer alan şarkıcı, pırlantaların öne çıktığı koleksiyonu tanıttı.
Mason Poole tarafından çekilen kampanyada yer alan şarkıcı, mücevher markası için hazırlanan kısa filmde de rol aldı.
Marka başkanı şarkıcı için "Beyonce birçok insana ilham oluyor. Onunla ikinci kez bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz" dedi.
Şu sıralar yeni albümü ‘Renaissance’ ile gündeme gelen yıldız, marka ile daha önce de bir araya gelmişti. Hatta kampanyada kendisine eşi Jay-Z de eşlik etmişti.