Bilim insanları yaşlanmayı durdurmanın yeni bir yolunu buldu
Alman araştırmacılar, cilt yaşlanmasını durdurabilen geniş bir hormon yelpazesi keşfetti. Kırışıklık oluşumuna ve saç beyazlamasına neden olan temel hormonlar üzerinde çalışan Münster Üniversitesi, melatonini yaşlanma karşıtı tedavi için umut verici bir seçenek olarak değerlendirdi.
Çalışmanın baş yazarı Markus Böhm, ''İncelediğimiz hormonlardan bazıları, yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olup gelecekte cilt yaşlanmasını engelleyen tedavi ajanları olarak kullanılabilir'' ifadelerini kullandı.