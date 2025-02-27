Bilim insanları yaşlanmayı durdurmanın yeni bir yolunu buldu

Uyku-uyanıklık döngülerini düzenleyen melatonin, vücutta triptofan adlı bir amino asitten sentezlenir ve sütte doğal olarak bulunur.

Kuruyemişler (özellikle badem, fıstık ve ceviz), bazı balıklar (ton balığı ve somon) ve vişne de melatonin yönünden zengin besinlerdir.

Ses getiren çalışma; bazı hormonların, özellikle genetik rahatsızlıkları olan bireylerde, cilt ve saç yaşlanması üzerinde şaşırtıcı etkiler gösterdiğini ortaya koydu.