Bir saç modelinden çok daha fazlası: Afrika örgüsü

Haberler - Anadolu Ajansı | 30.05.2022 - 13:49 - Son Güncelleme : 30.05.2022 - 13:51

Son dönemlerde dünyanın her yerinde popüler olan 'Afrika örgüsü' saç modeli, Afrika'da sadece saç modeli olarak değil, aynı zamanda sosyal kimlik olarak kullanılıyor.

Bir saç modelinden çok daha fazlası: Afrika örgüsü - 1

Farklı saç model arayışında olanların mutlaka aklından geçirdiği modellerden biri olan 'Afrika örgüsü' son dönemde oldukça tercih edilen bir saç tasarımı haline geldi.  içlerine sentetik saç eklenerek ya da saça şekil verilerek yapılan Afrika örgüsü saç modeli, Afrika'da toplumdan topluma farklılık gösteriyor.

Bir saç modelinden çok daha fazlası: Afrika örgüsü - 2

SOSYAL STATÜYÜ YANSITIYOR

Son dönemde erkeklerin de ilgi gösterdiği Afrika örgüsünün kimi çeşitleri bazen sosyal statüyü yansıtırken, bazen ait olunan etnik grubu sembolize ediyor. Kamerun'un Zenginliklerinin Tanıtımı Derneği Başkanı Mıpo Tchınkou Edith Flaure, 'Afrika örgüsünün' taşıdığı anlamlar ve tarihi hakkında açıklamalarda bulundu

Bir saç modelinden çok daha fazlası: Afrika örgüsü - 3

HER ETNİK GRUBUN KENDİ MODELİ VAR

Afrika örgüsünün dünyanın en eski saç modeli olduğunu belirten Flaure, "Afrika'da her etnik grubun kendine ait 'Afrika örgüsü' modeli vardır" dedi. Flaure, Afrika’nın yerlilerinden Wolofs, Fangs, Fulani, Mandingo, Masai, Oromo, Bantu, Yoruba, Hausa, Bamileke gibi etnik grupların, yaşadıkları coğrafyayı, sahip oldukları kültürel zenginliği yansıtan bir 'Afrika örgüsü' modeli kullandığını anlattı.

Bir saç modelinden çok daha fazlası: Afrika örgüsü - 4
Bir saç modelinden çok daha fazlası: Afrika örgüsü - 5

Flaure, kölelerin arkadaşlarının kaçış güzergahlarını gösterebilmek için, saçlarına örgüyle bölgedeki dağları, tepeleri, geçiş noktalarını çizdiğini kaydetti. Afrika'nın çok trajik bir sömürü dönemi yaşadığının altını çizen Flaure, "Köleler saçlarının örgüyle yaptıkları bölümünde pirinç saklar ve daha sonra açlıktan ölmemek için o pirinçleri yerdi" dedi.

"Amerika'ya ve Avrupa'ya götürülen Afrikalı kölelerin saçları kadın erkek ayırt etmeksizin tamamen kesilirdi. 2000'li yıllarda Afrikalıları kendi doğal saçlarını kullanmaya teşvik etmek için ortaya atılan 'nappy' akımıyla 'Afrika örgüsü' de tüm dünyada yeniden ilgi görmeye başladı. Bu akım sadece bir moda değildi aynı zamanda kendi kimliklerini geri kazanmanın bir ifadesiydi.

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