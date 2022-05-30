Bir saç modelinden çok daha fazlası: Afrika örgüsü

Flaure, kölelerin arkadaşlarının kaçış güzergahlarını gösterebilmek için, saçlarına örgüyle bölgedeki dağları, tepeleri, geçiş noktalarını çizdiğini kaydetti. Afrika'nın çok trajik bir sömürü dönemi yaşadığının altını çizen Flaure, "Köleler saçlarının örgüyle yaptıkları bölümünde pirinç saklar ve daha sonra açlıktan ölmemek için o pirinçleri yerdi" dedi.

"Amerika'ya ve Avrupa'ya götürülen Afrikalı kölelerin saçları kadın erkek ayırt etmeksizin tamamen kesilirdi. 2000'li yıllarda Afrikalıları kendi doğal saçlarını kullanmaya teşvik etmek için ortaya atılan 'nappy' akımıyla 'Afrika örgüsü' de tüm dünyada yeniden ilgi görmeye başladı. Bu akım sadece bir moda değildi aynı zamanda kendi kimliklerini geri kazanmanın bir ifadesiydi.