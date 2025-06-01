Bitter çikolata saç uzatır mı? Bu etkisini çok az kişi biliyor

ANTİOKSİDAN ETKİ

Bitter çikolata, yüksek miktarda flavonol içeriyor. Bu güçlü antioksidanlar, saç dökülmesinde etkili olan oksidatif stresle savaşarak saçın erken yaşlanmasını ve beyazlamasını önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca genel kan dolaşımını artırarak saç köklerine daha fazla oksijen ve besin taşınmasını sağlıyor.



Saç sağlığı için kritik öneme sahip minerallerden biri olan bakır da bitter çikolatada bol miktarda bulunuyor. Vücut tarafından üretilemeyen bu mineral, kolajen sentezine katkı sağlayarak saçların daha güçlü, pürüzsüz ve dayanıklı olmasına yardımcı oluyor.