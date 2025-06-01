Bitter çikolata saç uzatır mı? Bu etkisini çok az kişi biliyor
Çikolatayı genellikle tatlı bir kaçamak olarak görsek de, son araştırmalar bitter çikolatanın sadece damaklara değil, saç sağlığına da hitap ettiğini ortaya koyuyor. Özellikle en az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolatanın, saç dökülmesini önleyici ve saç büyümesini destekleyici besin öğeleriyle dolu olduğu belirtiliyor.
Uzmanlara göre, bitter çikolata; içerdiği vitaminler, yağ asitleri ve mineraller sayesinde saç derisini besliyor, saç tellerini nemlendiriyor ve sağlıklı bir parlaklık kazandırıyor. İşte bilimsel verilerle desteklenen o faydalar: