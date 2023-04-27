Black Widow yıldızı Florence Pugh ilk kez marka elçisi rolünde

Son dönemde yer aldığı başarılı projelerle adından söz ettiren İngiliz oyuncu Florence Pugh ilk kez marka elçisi oldu.
En son "The Wonder" filmiyle izleyiciyle buluşan oyuncu, bir süredir tasarımlarından vazgeçemediği İtalyan moda devi Valentino ile güçlerini birleştirdi.
Markanın "Rockstud" kampanyasında yer alan başarılı oyuncu, ikonik çanta ve ayakkabı modellerini sergiledi.
Yıldız, kampanyada birbirinden eğlenceli pozlar verdi.
Steven Meisel'in çektiği kampanyada zarafeti ve zamansızlığı yansıtan modern tasarımlar öne plana çıktı.
Dune: Çöl Gezegeni'nin devam filminde rol almaya hazırlanan yıldız, ilk kez bir moda markasının yüzü oldu.