Black Widow yıldızı Florence Pugh ilk kez marka elçisi rolünde

"Küçük Kadınlar", "Merak Etme Sevgilim" ve "Black Widow" filmleriyle tanınan ünlü oyuncu Florence Pugh, uzun süredir kırmızı halı ve etkinliklerde tercih ettiği İtalyan moda markası Valentino ile gösterişli bir kampanyada bir araya geldi.

Black Widow yıldızı Florence Pugh ilk kez marka elçisi rolünde - 1

Son dönemde yer aldığı başarılı projelerle adından söz ettiren İngiliz oyuncu Florence Pugh ilk kez marka elçisi oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Black Widow yıldızı Florence Pugh ilk kez marka elçisi rolünde - 2

En son "The Wonder" filmiyle izleyiciyle buluşan oyuncu, bir süredir tasarımlarından vazgeçemediği İtalyan moda devi Valentino ile güçlerini birleştirdi.

Black Widow yıldızı Florence Pugh ilk kez marka elçisi rolünde - 3

Markanın "Rockstud" kampanyasında yer alan başarılı oyuncu, ikonik çanta ve ayakkabı modellerini sergiledi.

Black Widow yıldızı Florence Pugh ilk kez marka elçisi rolünde - 4

Yıldız, kampanyada birbirinden eğlenceli pozlar verdi.

Black Widow yıldızı Florence Pugh ilk kez marka elçisi rolünde - 5

Steven Meisel'in çektiği kampanyada zarafeti ve zamansızlığı yansıtan modern tasarımlar öne plana çıktı.

Black Widow yıldızı Florence Pugh ilk kez marka elçisi rolünde - 6

Dune: Çöl Gezegeni'nin devam filminde rol almaya hazırlanan yıldız, ilk kez bir moda markasının yüzü oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER