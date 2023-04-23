Blumarine'in yeni koleksiyonunda denizkızı etkisi

Ünlü moda markası Blumarine, 2023 ilkbahar-yaz kampanyasını tanıttı. Fotoğraf sanatçısı Petra Collins'in objektifine poz veren modeller Sijia Kang ve Yoon Young Bae, sualtı dünyası temasını yansıttı.
Denizkızından ilhamla hazırlanan tasarımları taşıyan modeller, oturma odası atmosferinde objektif karşısına geçti.
Tasarımcı Nicola Brognano'nun Y2K'dan (2000'ler modası) ilham alan koleksiyonu, süslemeli kottan püskül detaylı üst kıyafetlere ve vücuda oturan elbiselere kadar değişik modelleri ön plana çıkarıyor.
Blumarine koleksiyonu, nostaljik olduğu kadar modern görünümüyle dikkat çekiyor ve her parçası bir peri masalı öğesinin ruhunu yakalıyor.
Saç tasarımcısı Holli Smith, yeni koleksiyon tanıtımda denizkızından ilham alan görünümü hayata geçirmek için modellerin saçlarında basamaklı dalgalar yaratrı. Bu arada, makyaj sanatçısı Kali Kennedy de nemli makyaj tercihiyle, neredeyse ruhani bir görünüm elde etti.