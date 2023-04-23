Blumarine'in yeni koleksiyonunda denizkızı etkisi

Saç tasarımcısı Holli Smith, yeni koleksiyon tanıtımda denizkızından ilham alan görünümü hayata geçirmek için modellerin saçlarında basamaklı dalgalar yaratrı. Bu arada, makyaj sanatçısı Kali Kennedy de nemli makyaj tercihiyle, neredeyse ruhani bir görünüm elde etti.