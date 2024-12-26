Botoks kaç yaşından sonra yapılmalı?

Önleyici botoks uygulamasının 20'li yaşların sonları ve 30'lu yaşların başlarında yapılması, daha etkili sonuçlar verir. Bunun nedeni, kırışıklıkların tam olarak oluşmadan önce müdahale edilmesinin daha doğru olmasıdır.

Çoğu kişi, ilk çizgiler ve kırışıklıkları 30'lu yaşların başlarında fark eder. Ancak, genellikle 30'lu yaşların sonlarına kadar bu çizgiler derinleşmez. Yine de, mimik kullanımı fazla olmasa da özellikle kaş arası ve göz çevresindeki çizgiler, bu yaşlarda daha belirgin hale gelebilir.