Botoks kaç yaşından sonra yapılmalı?
Yaşlanma belirtileri, çizgiler ve kırışıklıkların giderilmesinde uygulanan pratik bir yöntem olan botoks, gün geçtikçe daha fazla kişi tarafından tercih edilirken; botoksun uygulanması gereken ideal yaş aralığı hakkında pek çok tartışma bulunuyor. Peki, botoks kaç yaşından sonra yapılmalı? İşte yanıtı:
Mimiklerini fazla kullanan, cilt yapısı ince ve kuru olan bireyler, genellikle botoksu erken yaşlarda tercih etse de, botoksa 20'li yaşların sonları ve 30'lu yaşların başında başlamak daha uygundur.
Güneş ışınlarına fazla maruz kalma, düşük koruyucu faktörlü güneş kremi kullanımı, sigara içme gibi etkenler, botoksun erken yaşlarda uygulanmasını gerektirebilir.