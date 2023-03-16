Botoks ve dolgu arasındaki fark nedir?

En çok tercih edilen kozmetik uygulamalarından ikisi olan botoks ve dolgu, birbirinin alternatifi olan uygulamalar değildir. Sıklıkla birlikte uygulanıp etkili sonuçlar alınır.
Hacim veren maddelere dolgu denir. Sıklıkla yüzdeki yaş ile giderek artan hacim sorunu olan bölgelere ve derinleşmeye başlamış kırışıklıklara önerilir.
Mimik kaslarıyla yapılan hareketlerle oluşan kırışıklıkların azaltılması için, kas hareketlerini azaltmaya veya durdurmaya yarayan ilaçtır.
Botoks, enjekte edildiği kaslardaki sinir sinyallerini bloke ederek çalışır. Bu sinir sinyalleri kesildiğinde, etkilenen kas geçici olarak felç olur veya donar. Seçilen bu kasların yüzünden bazı kırışıklıklar yumuşatılabilir, azaltılabilir veya yok edilebilir.
Ciltte kas gerginliğini gevşetmek için, yaşla birlikte oluşan cizgilere doğrudan yüz ifadesinin küçük kaslarına enjekte edilebilir; böylelikle çizgileri ve kırışıklıkları gevşetir. Kaldırma efekti vermek için, örneğin boyun kaslarında, yüzü aşağı çeken kasları gevşetmek için de kullanılabilir. Aynı şekilde, ter bezlerini bloke etmek için de kullanılabilir, bu yüzden aşırı terlemenin (hiperhidroz) tedavisi için kullanılabilir. Migren ayrıca, kafa derisinde birkaç noktaya enjekte edilen Botoks ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir.
Etkisi 3 günde başlar, 10 günde oturur.
Etkisi, bireye bağlı olarak 3-6 ay arasında sürebilir.
Botoksun en yaygın kullanıldığı bölgeler kaş çatma çizgileri, alın çizgileri ve göz kenarı kırışıklıklarıdır.
Botoksun yan etkiler nadirdir, ancak ciltte herhangi bir enjeksiyonda olduğu gibi, enjeksiyon bölgesinde çürük ve hassasiyet riski vardır. Baş ağrısı bazen tedavinin ilk gününde insanlar tarafından da yaşanabilir. Nadir yan etkilerin çoğu grip benzeri semptomları ve yutma zorluğunu içerir.
İlerleyen yaş, mimikler, güneş ışınları gibi etkenler cildimizde bulunan kollajen, elastin ve Hyaluronik asit miktarlarının azalmasına neden olur. Cildimize genç ve sağlıklı bir görüntü veren bu maddelerin azalması cilt üzerinde çökmelere, çizgilere ve kırışıklıklara neden olur.
Hyaluronik asit içerikli dolgu maddeleri bu tip şikayetleri ortadan kaldırarak cilde hacim kazandırır.
Etkisi genellikle 18 ay sürer.
Dermal dolgu maddeleri ile yan etkiler genellikle nadirdir, ancak morarma, şişme, şişlik ve nadiren vasküler tıkanma (enjekte edilen dolgu maddesinin yanlışlıkla bir kan damarı içine enjekte edildiği, damarın kanla beslediği dokuda tıkanma ve hasara neden olma) gibi yan etkiler içerir.