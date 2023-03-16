Botoks ve dolgu arasındaki fark nedir?

BOTOKS NE İŞE YARAR?

Botoks, enjekte edildiği kaslardaki sinir sinyallerini bloke ederek çalışır. Bu sinir sinyalleri kesildiğinde, etkilenen kas geçici olarak felç olur veya donar. Seçilen bu kasların yüzünden bazı kırışıklıklar yumuşatılabilir, azaltılabilir veya yok edilebilir.

Ciltte kas gerginliğini gevşetmek için, yaşla birlikte oluşan cizgilere doğrudan yüz ifadesinin küçük kaslarına enjekte edilebilir; böylelikle çizgileri ve kırışıklıkları gevşetir. Kaldırma efekti vermek için, örneğin boyun kaslarında, yüzü aşağı çeken kasları gevşetmek için de kullanılabilir. Aynı şekilde, ter bezlerini bloke etmek için de kullanılabilir, bu yüzden aşırı terlemenin (hiperhidroz) tedavisi için kullanılabilir. Migren ayrıca, kafa derisinde birkaç noktaya enjekte edilen Botoks ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir.

Etkisi 3 günde başlar, 10 günde oturur.

Etkisi, bireye bağlı olarak 3-6 ay arasında sürebilir.