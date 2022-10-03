Boyalı saç bakımı nasıl olmalı?

Saçınızı boyattıktan sonra her ne kadar hayalinizdeki görünüme ulaşmış olsanız da doğru bakımı yapmadığınız taktirde saçlarınızda kırık, elektriklenme ve kuruluk gibi sorunlar ortaya çıkıyor.

İşlem görmüş saçlarınızı eski canlılığına kavuşturmak için yardım alabileceğiniz pek çok ürün ve deneyebileceğiniz pek çok uygulama var.