Boyalı saç bakımı nasıl olmalı?

Boyama işleminde kullanılan kimyasallar saçlarınızın yıpranmasına ve doğal parlaklığını kaybetmesine yol açar. Saçı boyattıktan sonra rengi uzun süre korumanız ve parlak bir görünüm elde etmeniz için yapmanız gerekenler ise çok basit. İşte boyalı saçlara göre saç bakım önerileri...

Boyalı saç bakımı nasıl olmalı? - 1

Saçınızı boyattıktan sonra her ne kadar hayalinizdeki görünüme ulaşmış olsanız da doğru bakımı yapmadığınız taktirde saçlarınızda kırık, elektriklenme ve kuruluk gibi sorunlar ortaya çıkıyor.

İşlem görmüş saçlarınızı eski canlılığına kavuşturmak için yardım alabileceğiniz pek çok ürün ve deneyebileceğiniz pek çok uygulama var.

Boyalı saç bakımı nasıl olmalı? - 2

IŞIL İŞLEME VEDA

Isıl işlemler, boyanmış saçların nemini kaybetmesine ve mat bir görünüm kazanmasına sebep olur. Bu nedenle çok gerekmedikçe fön, düzleştirici ve maşa gibi ısıl işlemleri saçınızdan uzak tutun. Eğer bunlardan birini uygulayacaksanız da  koruyucu serumlarla saçlarının daha az zarar görmesini sağlayabilirsiniz.

Boyalı saç bakımı nasıl olmalı? - 3

YAĞLAR

Yağlar, saç bakımının vazgeçilmezler ürünlerindendir. Argan, badem, zeytin, hindistancevizi vb. pek çok yağı saçınıza dipten uca sürün ve bekletin. Yağları saçtan arıtmak zordur. Bunun için ise saçınıza su değmeden önce sadece şampuanı sürün ve ovalayın. Ardından su ile köpürtebilirsiniz.

ÖZEL ŞAMPUANLAR

Her zaman kullandığınız şampuanı bir kenara bırakın. Boyalı saçlar için üretilen şampuanlar içinde sülfat barındırmaz. Bu da saç derisindeki yağları korumanızı ve saçların daha nemli kalmasını sağlar.

Boyalı saç bakımı nasıl olmalı? - 4

SIK SIK SAÇINIZI YIKAMAYIN

Saçlarınızın yıkama aralığını değiştirmeniz boyalı saçlarınız için oldukça yararlı olabilir. Saçınızı daha az yıkarsanız saç boyasının kalıcılığı artacaktır. 

ŞAMPUAN ADIMINI ATLAYIN

Eğer saçlarınız çok yağlanmıyorsa bazı günler şampuanı es geçerek direkt saç kremi uygulayın Saçlarınızdaki nem oranı bu sayede artacak, saçlarınız daha parlak görünecektir.

Boyalı saç bakımı nasıl olmalı? - 5

SU SICAKLIĞI

Sıcak su, saç renginin giderek solmasına sebep olur. Ilık su kullanarak saçlarınızı yıkamaya çalışın hatta durulama anında soğuk su kullanın.

DÜZENLİ KESİM

Saçlarınızı düzenli aralıklarla kestirin ve kırıklardan kurtulun. Yıpranan saçlar kesildikçe saçlarınızın daha hızlı uzadığını fark edeceksiniz.

N-LIFE HABERLERİ

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