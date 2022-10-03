Boyalı saç bakımı nasıl olmalı?

Saçınızı boyattıktan sonra her ne kadar hayalinizdeki görünüme ulaşmış olsanız da doğru bakımı yapmadığınız taktirde saçlarınızda kırık, elektriklenme ve kuruluk gibi sorunlar ortaya çıkıyor.
İşlem görmüş saçlarınızı eski canlılığına kavuşturmak için yardım alabileceğiniz pek çok ürün ve deneyebileceğiniz pek çok uygulama var.
Isıl işlemler, boyanmış saçların nemini kaybetmesine ve mat bir görünüm kazanmasına sebep olur. Bu nedenle çok gerekmedikçe fön, düzleştirici ve maşa gibi ısıl işlemleri saçınızdan uzak tutun. Eğer bunlardan birini uygulayacaksanız da koruyucu serumlarla saçlarının daha az zarar görmesini sağlayabilirsiniz.
YAĞLAR
Yağlar, saç bakımının vazgeçilmezler ürünlerindendir. Argan, badem, zeytin, hindistancevizi vb. pek çok yağı saçınıza dipten uca sürün ve bekletin. Yağları saçtan arıtmak zordur. Bunun için ise saçınıza su değmeden önce sadece şampuanı sürün ve ovalayın. Ardından su ile köpürtebilirsiniz.
ÖZEL ŞAMPUANLAR
Her zaman kullandığınız şampuanı bir kenara bırakın. Boyalı saçlar için üretilen şampuanlar içinde sülfat barındırmaz. Bu da saç derisindeki yağları korumanızı ve saçların daha nemli kalmasını sağlar.
SIK SIK SAÇINIZI YIKAMAYIN
Saçlarınızın yıkama aralığını değiştirmeniz boyalı saçlarınız için oldukça yararlı olabilir. Saçınızı daha az yıkarsanız saç boyasının kalıcılığı artacaktır.
ŞAMPUAN ADIMINI ATLAYIN
Eğer saçlarınız çok yağlanmıyorsa bazı günler şampuanı es geçerek direkt saç kremi uygulayın Saçlarınızdaki nem oranı bu sayede artacak, saçlarınız daha parlak görünecektir.
SU SICAKLIĞI
Sıcak su, saç renginin giderek solmasına sebep olur. Ilık su kullanarak saçlarınızı yıkamaya çalışın hatta durulama anında soğuk su kullanın.
DÜZENLİ KESİM
Saçlarınızı düzenli aralıklarla kestirin ve kırıklardan kurtulun. Yıpranan saçlar kesildikçe saçlarınızın daha hızlı uzadığını fark edeceksiniz.