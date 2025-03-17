Boyundaki kırışıklıklar nasıl önlenir? 40'lı yaşlarınıza girmeden önce boyun çizgilerini yok edin
Boyun kırışıklıkları esas olarak boyun derisinde beliren ve yaşlanma sürecinin bir parçası olan görünür çizgileri ifade eder. Aşağı doğru uzanan yatay veya dikey çizgiler genellikle kadınlar 40 yaş grubunu geçer geçmez ortaya çıkar. Ancak, herhangi bir kozmetik prosedüre girmeden basit bir cilt bakımı rutiniyle bu boyun kırışıklıklarını önleyebilir ve onlardan kurtulabilirsiniz.
HAFTADA İKİ KEZ GLİKOLİK VEYA SALİSİLİK ASİT KULLANIN
Yaşlanma karşıtı olarak haftada iki kez geceleri boynunuza salisilik veya glikolik asit kullanmaya başlayın, çünkü bu peeling asitleri uyurken cildi yenilemek ve gençleştirmek için çalışır. Bu asitleri geceleri uygulayarak, cildinizi güneşe maruz bırakmadan faydalarını en üst düzeye çıkarabilir ve daha pürüzsüz ve genç bir cilt elde edebilirsiniz. Ancak, aktif bir cilt bariyeri görevi gören iyi bir nemlendiriciyle başladığınızdan ve ardından bu peeling asitlerini kullandığınızdan emin olun.