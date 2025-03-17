Boyundaki kırışıklıklar nasıl önlenir? 40'lı yaşlarınıza girmeden önce boyun çizgilerini yok edin

HAFTADA İKİ KEZ GLİKOLİK VEYA SALİSİLİK ASİT KULLANIN

Yaşlanma karşıtı olarak haftada iki kez geceleri boynunuza salisilik veya glikolik asit kullanmaya başlayın, çünkü bu peeling asitleri uyurken cildi yenilemek ve gençleştirmek için çalışır. Bu asitleri geceleri uygulayarak, cildinizi güneşe maruz bırakmadan faydalarını en üst düzeye çıkarabilir ve daha pürüzsüz ve genç bir cilt elde edebilirsiniz. Ancak, aktif bir cilt bariyeri görevi gören iyi bir nemlendiriciyle başladığınızdan ve ardından bu peeling asitlerini kullandığınızdan emin olun.





