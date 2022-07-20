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Brad Pitt filminin galasında neden etek giydiğini açıkladı

Haberler - ntv.com.tr | 20.07.2022 - 12:32 - Son Güncelleme : 04.08.2022 - 11:22

Başrolünde yer aldığı 'Suikast Treni' (Bullet Train) filminin Berlin prömiyerinde etek giyen Amerikalı oyuncu Brad Pitt, bu kıyafet seçimi üzerine konuştu.

Brad Pitt filminin galasında neden etek giydiğini açıkladı - 1

Hollywood’un ünlü isimlerinden , aksiyon-komedi türündeki yeni filmi Suikast Treni'nin (Bullet Train) tanıtımı için bu sefer Berlin’e geldi.

Brad Pitt filminin galasında neden etek giydiğini açıkladı - 2

Film ekibiyle birlikte Almanya’nın başkenti Berlin’de kırmızı halıya katılan Pitt’in stili sosyal medyada gündem oldu.

Brad Pitt filminin galasında neden etek giydiğini açıkladı - 3

KIRMIZI HALIDA ETEK GİYDİ

Pitt, kırmızı halıda kahverengi diz üstü bir etek tercih etti. Oyuncunun alışagelmiş tarzının dışındaki bu görünüm çok dikkat çekti.

Brad Pitt filminin galasında neden etek giydiğini açıkladı - 4

Kombinini aynı renkteki ceketle tamamlayan oyuncu, pembe keten gömleği ve özgün takılarıyla kendine has bir stil yakaladı.

Brad Pitt filminin galasında neden etek giydiğini açıkladı - 5

58 yaşındaki oyuncunun kırmızı halıda etek giymesi bazı kesimler tarafından büyük ilgi gördü.

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