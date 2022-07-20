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Brad Pitt Suikast Treni filminin galasında etek giydi

Haberler - ntv.com.tr | 20.07.2022 - 12:32

Amerikalı oyuncu Brad Pitt, başrolünde yer aldığı 'Suikast Treni' (Bullet Train) filminin Berlin prömiyerinde etek giydi.

Brad Pitt Suikast Treni filminin galasında etek giydi - 1

Hollywood’un ünlü isimlerinden , aksiyon-komedi türündeki yeni filmi Suikast Treni'nin (Bullet Train) tanıtımı için bu sefer Berlin’e geldi.

Brad Pitt Suikast Treni filminin galasında etek giydi - 2

Film ekibiyle birlikte Almanya’nın başkenti Berlin’de kırmızı halıya katılan Pitt’in stili sosyal medyada gündem oldu.

Brad Pitt Suikast Treni filminin galasında etek giydi - 3

KIRMIZI HALIDA ETEK GİYDİ

Pitt, kırmızı halıda kahverengi diz üstü bir etek tercih etti. Oyuncunun alışagelmiş tarzının dışındaki bu görünüm çok dikkat çekti.

Brad Pitt Suikast Treni filminin galasında etek giydi - 4

Kombinini aynı renkteki ceketle tamamlayan oyuncu, pembe keten gömleği ve özgün takılarıyla kendine has bir stil yakaladı

Brad Pitt Suikast Treni filminin galasında etek giydi - 5

58 yaşındaki oyuncunun kırmızı halıda etek giymesi bazı kesimler tarafından büyük ilgi gördü.

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