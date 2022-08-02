Brad Pitt 'Suikast Treni' prömiyerindeki renkli stiliyle geleneği bozmadı

Haberler - ntv.com.tr | 02.08.2022 - 11:47 - Son Güncelleme : 02.08.2022 - 11:54
Hollywood’un sevilen oyuncusu Brad Pitt, “Suikast Treni” filminin Los Angeles’ta düzenlenen prömiyerine katıldı.
Regency Village Theatre’da düzenlenen prömiyerde renkli bir görünüm tercih eden 58 yaşındaki oyuncu, film için çıktığı basın turunda geleneği bozmadı.
Pitt, parlak yeşil tonlarındaki keten takımı ve içine giydiği mavi tişörtünü, sarı renkteki spor ayakkabılarıyla tamamladı.
Oyuncuya prömiyerde Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Logan Lerman ve Zazie Beetz gibi isimler eşlik etti.
Kırmızı halıda ET'ye röportaj veren Pitt, kızı Shiloh'un viral olan dansı sorulduğunda "Gözlerim doluyor, gerçekten çok harikaydı. Bu yeteneği nereden geliyor hiç bilmiyorum" ifadesini kullandı.
Oyuncu film prömiyerinde rol arkadaşlarıyla samimi anlar yaşadı.
Daha önce Almanya’nın başkenti Berlin’de kırmızı halıya katılan Pitt’in stili sosyal medyada gündem olmuştu.
Pitt, kırmızı halıda kahverengi diz üstü bir etek tercih etti. Oyuncunun alışagelmiş tarzının dışındaki bu görünüm çok dikkat çekti.
Oyuncu, Paris prömiyerinde de turuncu keten takımıyla çok beğenilmişti.
Oyuncu, "Suikast Treni"nin tüm basın gösterimlerinde alışık olduğumuz halinden daha rahat ve renkli bir stil benimsedi.