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Brad Pitt 'Suikast Treni' prömiyerindeki renkli stiliyle geleneği bozmadı

Haberler - ntv.com.tr | 02.08.2022 - 11:47 - Son Güncelleme : 02.08.2022 - 11:54

Başrolünde yer aldığı yeni filmi 'Suikast Treni' (Bullet Train) için ülke ülke gezen Amerikalı oyuncu Brad Pitt, renkli prömiyer stiliyle yine dikkat çekti.

Brad Pitt 'Suikast Treni' prömiyerindeki renkli stiliyle geleneği bozmadı - 1

Hollywood’un sevilen oyuncusu , “Suikast Treni filminin Los Angeles’ta düzenlenen prömiyerine katıldı.

Brad Pitt 'Suikast Treni' prömiyerindeki renkli stiliyle geleneği bozmadı - 2

Regency Village Theatre’da düzenlenen prömiyerde renkli bir görünüm tercih eden 58 yaşındaki oyuncu, film için çıktığı basın turunda geleneği bozmadı.

Brad Pitt 'Suikast Treni' prömiyerindeki renkli stiliyle geleneği bozmadı - 3

Pitt, parlak yeşil tonlarındaki keten takımı ve içine giydiği mavi tişörtünü, sarı renkteki spor ayakkabılarıyla tamamladı.

Brad Pitt 'Suikast Treni' prömiyerindeki renkli stiliyle geleneği bozmadı - 4

Oyuncuya prömiyerde Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Logan Lerman ve Zazie Beetz gibi isimler eşlik etti.

Brad Pitt 'Suikast Treni' prömiyerindeki renkli stiliyle geleneği bozmadı - 5

KIZININ DANSIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Kırmızı halıda ET'ye röportaj veren Pitt, kızı Shiloh'un viral olan dansı sorulduğunda "Gözlerim doluyor, gerçekten çok harikaydı. Bu yeteneği nereden geliyor hiç bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Brad Pitt 'Suikast Treni' prömiyerindeki renkli stiliyle geleneği bozmadı - 6

Oyuncu film prömiyerinde rol arkadaşlarıyla samimi anlar yaşadı.

Brad Pitt 'Suikast Treni' prömiyerindeki renkli stiliyle geleneği bozmadı - 7

ETEK GİYDİ

Daha önce Almanya’nın başkenti Berlin’de kırmızı halıya katılan Pitt’in stili sosyal medyada gündem olmuştu.

Brad Pitt 'Suikast Treni' prömiyerindeki renkli stiliyle geleneği bozmadı - 8

Pitt, kırmızı halıda kahverengi diz üstü bir etek tercih etti. Oyuncunun alışagelmiş tarzının dışındaki bu görünüm çok dikkat çekti.

Brad Pitt 'Suikast Treni' prömiyerindeki renkli stiliyle geleneği bozmadı - 9

Oyuncu, Paris prömiyerinde de turuncu keten takımıyla çok beğenilmişti.

Brad Pitt 'Suikast Treni' prömiyerindeki renkli stiliyle geleneği bozmadı - 10

Oyuncu, "Suikast Treni"nin tüm basın gösterimlerinde alışık olduğumuz halinden daha rahat ve renkli bir stil benimsedi.

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