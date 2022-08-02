Brad Pitt 'Suikast Treni' prömiyerindeki renkli stiliyle geleneği bozmadı

KIZININ DANSIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Kırmızı halıda ET'ye röportaj veren Pitt, kızı Shiloh'un viral olan dansı sorulduğunda "Gözlerim doluyor, gerçekten çok harikaydı. Bu yeteneği nereden geliyor hiç bilmiyorum" ifadesini kullandı.