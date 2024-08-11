Britney Spears ile Blake Lively aynı elbiseyi giydi: İkonik şarkıcıdan yorum gecikmedi!

Ünlü oyuncu Blake Lively, filminin galasında pop müziğin ikonik ismi Britney Spears'ın yıllar önce giydiği bir elbiseyi giymişti. Spears, oyuncunun elbisesini giymesi hakkında yorum yapmayı ihmal etmedi.

Britney Spears ile Blake Lively aynı elbiseyi giydi: İkonik şarkıcıdan yorum gecikmedi! - 1

"Gossip Girl", "Hırsızlar Şehri" ve "Küçük Bir Rica" gibi yapımlarla tanınan Blake Lively, It Ends With Us (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) adlı filminin galasında ikonik bir görünümü yeniden kırmızı halıya taşımıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Britney Spears ile Blake Lively aynı elbiseyi giydi: İkonik şarkıcıdan yorum gecikmedi! - 2

22 YIL SONRA AYNI ELBİSEYİ GİYDİ

Lively'nin Versace imzalı elbisesini, 2002 yılında pop müziğin ikonik ismi Britney Spears giymişti. Bu elbiseyi giyebildiği için "çok şanslı" olduğunu dile getiren Lively, üzerindeki tasarımın şarkıcının giydiği aynı elbise olduğunu söylemişti.

Britney Spears ile Blake Lively aynı elbiseyi giydi: İkonik şarkıcıdan yorum gecikmedi! - 3

42 yaşındaki Spears'tan ise yorum gecikmedi. Şarkıcı, Versace elbisesine çok benzer bir tasarım giydi ve sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Britney Spears ile Blake Lively aynı elbiseyi giydi: İkonik şarkıcıdan yorum gecikmedi! - 4

"BÖYLE DAHA GÜZEL"

Spears, paylaşımına "2002'deki elbisemin güncellenmiş versiyonu" notunu düştü ve "Böyle daha güzel, bacaklarımı gösterebiliyorum" diye ekledi.

FİLMİNDE KİM ROL ALACAK?

Öte yandan, Spears'ın hayatını konu alan film için çalışmalar sürüyor. Spears'ı kimin canlandıracağı ise merak konusu.

Livey'nin, Spears'ın elbisesini giymesi ise oyuncunun projede yer alabileceğine dair hayranları umutlandırdı.

Britney Spears ile Blake Lively aynı elbiseyi giydi: İkonik şarkıcıdan yorum gecikmedi! - 5

Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın"ın yayın haklarını alan Universal Pictures filmin yapımcılığını üstlenecek.

Filmin yönetmen koltuğunda ise Jon M. Chu oturacak. 

Hazırlıkları süren filmin başrolünde kimin olacağı henüz açıklanmasa da Spears'a hayat verecek isim ile ilgili tahminler yapılmaya başlandı. People'ın haberine göre ünlü şarkıcıyı canlandırabilecek ünlü isimler...

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