Britney Spears ile Blake Lively aynı elbiseyi giydi: İkonik şarkıcıdan yorum gecikmedi!
Ünlü oyuncu Blake Lively, filminin galasında pop müziğin ikonik ismi Britney Spears'ın yıllar önce giydiği bir elbiseyi giymişti. Spears, oyuncunun elbisesini giymesi hakkında yorum yapmayı ihmal etmedi.
"Gossip Girl", "Hırsızlar Şehri" ve "Küçük Bir Rica" gibi yapımlarla tanınan Blake Lively, It Ends With Us (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) adlı filminin galasında ikonik bir görünümü yeniden kırmızı halıya taşımıştı.