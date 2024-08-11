Britney Spears ile Blake Lively aynı elbiseyi giydi: İkonik şarkıcıdan yorum gecikmedi!

22 YIL SONRA AYNI ELBİSEYİ GİYDİ

Lively'nin Versace imzalı elbisesini, 2002 yılında pop müziğin ikonik ismi Britney Spears giymişti. Bu elbiseyi giyebildiği için "çok şanslı" olduğunu dile getiren Lively, üzerindeki tasarımın şarkıcının giydiği aynı elbise olduğunu söylemişti.