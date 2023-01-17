BTS üyesi Jimin marka elçisi oldu

Dünyaca ünlü K-Pop müzik efsanesi BTS, moda dünyasına adım atıyor. Ünlü müzik grubunun üyesi Jimin, Fransız moda markası Christian Dior’un marka elçisi oldu.
Lüks markanın bünyesine katılan şarkıcı, dansçı ve söz yazarı Jimin, daha önce de Dior ile çalışmıştı.
2019 yılında Love Yourself: Speak Yourself dünya turnesine çıkan BTS üyelerinin sahne kıyafetlerini Dior kreatif direktörü Kim Jones hazırlamıştı.
Aralarında RM, Jin, Suga, J-Hope, V ve Jungkook’un olduğu yedi kişilik grubun üyesi olan Jimin, bir başka K-Pop grubu Black Pink’in solisti Jisoo gibi Dior elçisi oldu.
Jimin, markanın 2023 Yaz koleksiyonu için kamera karşısına geçti.