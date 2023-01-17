BTS üyesi Jimin marka elçisi oldu

Şarkıları, ödülleri ve yaşantılarıyla gündemden düşmeyen ünlü K-pop grubu BTS grubunun üyesi Jimin, Fransız lüks markanın yüzü oldu.

BTS üyesi Jimin marka elçisi oldu - 1

Dünyaca ünlü K-Pop müzik efsanesi BTS, moda dünyasına adım atıyor. Ünlü müzik grubunun üyesi Jimin, Fransız moda markası Christian Dior’un marka elçisi oldu.

BTS üyesi Jimin marka elçisi oldu - 2

Lüks markanın bünyesine katılan şarkıcı, dansçı ve söz yazarı Jimin, daha önce de Dior ile çalışmıştı.

BTS üyesi Jimin marka elçisi oldu - 3

2019 yılında Love Yourself: Speak Yourself dünya turnesine çıkan BTS üyelerinin sahne kıyafetlerini Dior kreatif direktörü Kim Jones hazırlamıştı.

BTS üyesi Jimin marka elçisi oldu - 4

Aralarında RM, Jin, Suga, J-Hope, V ve Jungkook’un olduğu yedi kişilik grubun üyesi olan Jimin, bir başka K-Pop grubu Black Pink’in solisti Jisoo gibi Dior elçisi oldu.

BTS üyesi Jimin marka elçisi oldu - 5

Jimin, markanın 2023 Yaz koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

N-LIFE HABERLERİ

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