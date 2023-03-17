Bulutlardan ilham alan yeni makyaj trendi: Cloud skin

Makyaj yapma alışkanlıklarımız her geçen gün değişiyor, yenileniyor. Eskiden her gün uyguladığımız ürünler, yerini yenilerine bırakırken makyaj yapma şeklimiz ve cildimizi makyaja nasıl hazırladığımız da büyük değişim gösterdi.

Son dönem trendlerinden biri olan "Cloud Skin" (Bulut cildi) ise yeni favoriniz olabilir. Makyaj artisti Dominic Skinner'ın ortaya attığı bu trendin temelinde aşırı parlak bir cilt görünümünden ziyade yumuşak ve mat görünen bir cilt görünümü öne çıkıyor.