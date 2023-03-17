Bulutlardan ilham alan yeni makyaj trendi: Cloud skin

Makyaj yapma alışkanlıklarımız her geçen gün değişiyor, yenileniyor. Eskiden her gün uyguladığımız ürünler, yerini yenilerine bırakırken makyaj yapma şeklimiz ve cildimizi makyaja nasıl hazırladığımız da büyük değişim gösterdi.
Son dönem trendlerinden biri olan "Cloud Skin" (Bulut cildi) ise yeni favoriniz olabilir. Makyaj artisti Dominic Skinner'ın ortaya attığı bu trendin temelinde aşırı parlak bir cilt görünümünden ziyade yumuşak ve mat görünen bir cilt görünümü öne çıkıyor.
TikTok'ta 3,4 milyon izlenmeye ulaşan bu trend, son dönemin sevilen "glazed skin" trendine karşı doğdu diyebiliriz. "Cloud skin" trendinde cildin kendi doğal ışıltısı vurgulanıyor.
Trendin ismi ise bulutların yumuşak ve mat görünmesinden kaynaklanıyor.
"Cloud skin" trendini uygulamak için farklı formdaki ürünleri karıştırmanız gerekiyor. Cildinize ışıltı verecek cilt bakım ürünleriyle cildi makyaja hazırlayın. Nemlendiricinizin cilt tarafından iyice emildiğinden emin olun.
Işıltılı bir makyaj bazı ile parlaklık elde edin, ardından trasparan pudra ile tüm cildi matlaştırın.
Elbette highlighter ile yüzün yüksek noktalarını vurgulamayı unutmuyoruz! Göz makyajı ise tamamen size kalmış.
İşte ilham alabileceğiniz birkaç görünüm...