C ve E vitamini yüklü: Her gün 1 tane yiyince kalbi koruyor, yaşlanmayı durduruyor
Tatlı ve ekşi tadıyla bilinen kivi meyvesi, sayısız sağlık faydası sağlar. C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olan bu meyve, yaşlanmayı geciktirmeye, cilt sağlığını iyileştirmeye, bağışıklığı artırmaya, sindirimi desteklemeye ve kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. Yüksek lif ve düşük kalorili içeriği ayrıca kilo yönetimine yardımcı olur. Düzenli tüketimi akciğer fonksiyonunu ve genel sağlığı iyileştirebilir.
Kivi meyvesi, genel sağlık için birçok önemli fayda sunan doğanın tatlı ve ekşi şekeridir. Yeşil etli bu kahverengi tüylü meyve, kolajen üretimini destekleyen yüksek C vitamini içeriğine sahiptir ve doğal enzimleri ve besinleri hem tüketim hem de topikal uygulama yoluyla genel cilt sağlığına katkıda bulunur.
İşte her gün kivi meyvesi yemeniz için 6 neden: