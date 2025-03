C ve E vitamini yüklü: Her gün 1 tane yiyince kalbi koruyor, yaşlanmayı durduruyor

YAŞLANMAYI GECİKTİRİR

Kivinin temel bileşenlerinden biri olan C vitamini, kolajen oluşumunu destekleyerek cilt sağlığında önemli bir rol oynar. Bu süreç, cildin sıkılığını ve elastikiyetini koruyarak daha genç bir görünüme katkıda bulunur. Meyve yaklaşık %80 oranında su içerir ve cilt için doğal nemlendirme faydaları sağlar. Bu yüksek nem içeriği düzenli olarak tüketildiğinde cildin yumuşak ve esnek kalmasına yardımcı olur.



Kivi'nin C ve E vitaminlerinden elde edilen antioksidan özellikleri cilt hücrelerini serbest radikal hasarından korur. Bu bileşikler cilt yaşlanmasını hızlandırabilen çevresel faktörlere karşı doğal savunucular olarak görev yapar. Kivi'deki E vitamini, C vitamini ve fitonutrientlerin birleşimi güneş hasarına karşı ek koruma sağlar. Ancak bu fayda geleneksel güneş kremi ürünlerinin yerine geçmemelidir. Kivi'deki K vitamini içeriği cildin iyileşmesine ve toparlanmasına yardımcı olur. Bu besin, cildin küçük yaralanmalar veya hasarlardan sonra kendini daha verimli bir şekilde onarmasına yardımcı olur.