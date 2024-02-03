Cam gibi bir cilde kavuşmak hayal değil: Glass Skin trendi nedir?

5. NEMLENDİRİCİ

Neme doymuş bir cilt sağlıklı ve parlak görünecektir bu nedenle bu adımda cilt tipinize göre nemlendirici krem seçimi yapmalısınız.



7. GÜNEŞ KREMİ

Hiç bir bakım rutini, güneş kremsiz düşünülemez. Yaz-kış güneş ışınlarından korunmak için bu adımı cilt tipinize uygun bir güneş kremi kullanın.