Cam gibi bir cilde kavuşmak hayal değil: Glass Skin trendi nedir?
Son yılların öne çıkan güzellik trendlerinden "Glass skin" (Cam cilt) kusursuz cilt makyajıyla cam gibi görünen bir cildin anahtarını sunuyor. İşte Glass Skin'e dair merak edilenler...
Güzellik trendlerinin sosyal medyada şekillendiği günümüz dünyasında trendler oldukça hızlı bir şekilde değişiyor. Artık cildi daha doğal ve canlı gösteren makyajlar revaçta.
Kalın yapıdaki makyaj ürünlerinin rafa kalktığı son dönemin en popüler trendi ise şüphesiz "Glass Skin" (Cam Cilt).