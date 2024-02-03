Cam gibi bir cilde kavuşmak hayal değil: Glass Skin trendi nedir?

Son yılların öne çıkan güzellik trendlerinden "Glass skin" (Cam cilt) kusursuz cilt makyajıyla cam gibi görünen bir cildin anahtarını sunuyor. İşte Glass Skin'e dair merak edilenler...

Cam gibi bir cilde kavuşmak hayal değil: Glass Skin trendi nedir? - 1

Güzellik trendlerinin sosyal medyada şekillendiği günümüz dünyasında trendler oldukça hızlı bir şekilde değişiyor. Artık cildi daha doğal ve canlı gösteren makyajlar revaçta.

Kalın yapıdaki makyaj ürünlerinin rafa kalktığı son dönemin en popüler trendi ise şüphesiz "Glass Skin" (Cam Cilt).

N-LIFE HABERLERİ

Cam gibi bir cilde kavuşmak hayal değil: Glass Skin trendi nedir? - 2

GLASS SKIN NEDİR?

Kore'de doğan güzellik trendlerinden olan cam cilt trendi sayesinde canlı ve parlak bir cilt görünümüne kavuşabilirsiniz. İşte adımları..

1. TEMİZLİK

Bu trende ayak uydurmak için birçok adım var.e Elbette temizlik ilk sırada yer alıyor. Makyajınızı yağ bazlı bir jel ile çıkarın ardından su bazlı temizleyici ile tüm kalıntı ve kirlerden kurtulun.


2. PEELING

Ölü derilerden arınmak için cildinize peeling yapın.

Cam gibi bir cilde kavuşmak hayal değil: Glass Skin trendi nedir? - 3

3. TONİK

Bu akımı uygularken tonik adımını atlamamak gerekiyor. Gözenekleri arındırmak ve pH dengesini korumak için tonik kullanın.


4. SERUM

Cildinizi temizledikten sonra serum adımına geçiyoruz. Bu adım sayesinde daha sıkı ve aydınlık bir cilde sahip olacaksınız.

Cam gibi bir cilde kavuşmak hayal değil: Glass Skin trendi nedir? - 4

5. NEMLENDİRİCİ

Neme doymuş bir cilt sağlıklı ve parlak görünecektir bu nedenle bu adımda cilt tipinize göre nemlendirici krem seçimi yapmalısınız.

7. GÜNEŞ KREMİ

Hiç bir bakım rutini, güneş kremsiz düşünülemez. Yaz-kış güneş ışınlarından korunmak için bu adımı cilt tipinize uygun bir güneş kremi kullanın.

Cam gibi bir cilde kavuşmak hayal değil: Glass Skin trendi nedir? - 5

8. MAKYAJ ADIMI

Cilt bakımını tamamladıktan sonra makyaja geçiyoruz. Cilt kusurlarını kapatan ama cilt dokusunu koruyan bir fondöten uygulayın. Likit aydınlatıcı, toz formdakilere kıyasla daha doğal bir görünüm sağlayacaktır.

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