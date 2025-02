Cam gibi cilt için 1 bardak yetiyor: Korelilerin vazgeçilmezi

LİMON ÇAYI

Limon çayı, C vitamininin faydalarını belirgin bir narenciye aromasıyla birleştirir. Bu çay özellikle öksürük, soğuk algınlığı ve boğaz ağrısına karşı etkilidir. International Journal of Molecular Sciences'ta yayınlanan yeni bir çalışma, limon çayı gibi geleneksel Kore çaylarının enerji seviyelerini nasıl artırabileceğini, bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebileceğini ve cam gibi bir cilt için gerekli C vitaminini nasıl sağlayabileceğini vurgulamaktadır.