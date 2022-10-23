Candice Swanepoel sonbahar kampanyasında

Ünlü süper model Candice Swanepoel, Brezilya'nın lüks ayakkabı markası Schutz'un marka yüzü oldu. 34 yaşındaki Güney Afrikalı model, markanın Sonbahar 2022 kampanyası için New York'ta kamera karşısına geçti.
Ünlü model, uzun bacaklarını gözler önüne seren topuklu sandaletler, Western botlar ve kafesli topuklu ayakkabılarla poz verdi.
Luigi & Iango tarafından fotoğraflanan ve Giovanni Bianco tarafından sanat yönetmenliği yapılan çekimlerde Swanepoel, şehir manzarasına karşı görülüyor.
15 yaşından bu yana modellik yapan Swanepoeli Victoria's Secret modeli olarak ünlenmişti. Zaman içinde pek çok markanın yüzü oldu. Ünlü model, en son rap şarkıcısı Kanye West'in giyim markası Yeezy için kamera karşısına geçti.
Swanepoel Yeezy’nin Gap iş birliği için çekilen kampanyasında fütüristik esintili bir çekime imza attı. Oversize botların, sweatshirtlerin ve sırt çantalarının öne çıktığı koleksiyonda en dikkat çeken parça ise gözlük oldu.