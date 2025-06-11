Çarpıcı araştırma: Popüler TikTok içerikleri genç kızlara zarar veriyor
Son yıllarda TikTok gibi sosyal medya platformlarında hızla yayılan cilt bakım videoları, özellikle 12-13 yaşlarındaki kız çocuklarını etkisi altına alıyor. Uzmanlar, erken yaşta kullanılan aktif içeriklerin, gelişim çağındaki kız çocuklarını olumsuz etkileyebileceğini belirterek uyarıyor.
2024 yılında yayımlanan bir ankete göre, 17 yaşındaki kızların yüzde 76’sının düzenli bir cilt bakım rutini var. Ancak Northwestern Üniversitesi tarafından yapılan yeni ve çarpıcı bir araştırma, bu yaş grubundaki çocukların kullandığı cilt bakım ürünlerinin hem yüksek maliyetli hem de zararlı olabileceğini ortaya koydu.
Dermatolog Dr. Molly Hales, “Kız çocuklarının ciltlerine bu kadar zaman ve ilgi göstermesi, gerçekten endişe verici” dedi.