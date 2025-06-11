Çarpıcı araştırma: Popüler TikTok içerikleri genç kızlara zarar veriyor

Son yıllarda TikTok gibi sosyal medya platformlarında hızla yayılan cilt bakım videoları, özellikle 12-13 yaşlarındaki kız çocuklarını etkisi altına alıyor. Uzmanlar, erken yaşta kullanılan aktif içeriklerin, gelişim çağındaki kız çocuklarını olumsuz etkileyebileceğini belirterek uyarıyor.

Çarpıcı araştırma: Popüler TikTok içerikleri genç kızlara zarar veriyor - 1

2024 yılında yayımlanan bir ankete göre, 17 yaşındaki kızların yüzde 76’sının düzenli bir cilt bakım rutini var. Ancak Northwestern Üniversitesi tarafından yapılan yeni ve çarpıcı bir araştırma, bu yaş grubundaki çocukların kullandığı cilt bakım ürünlerinin hem yüksek maliyetli hem de zararlı olabileceğini ortaya koydu.

Dermatolog Dr. Molly Hales, “Kız çocuklarının ciltlerine bu kadar zaman ve ilgi göstermesi, gerçekten endişe verici” dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Çarpıcı araştırma: Popüler TikTok içerikleri genç kızlara zarar veriyor - 2

Çalışmaları kapsamında kendilerini 13 yaşında gibi gösteren araştırmacılar, TikTok’ta sahte hesaplar oluşturarak, "Sana Özel" bölümünde karşılarına çıkan 100 farklı videoyu analiz ettiler. İçerik üreticilerinin demografik özellikleri, kullanılan ürünler ve bu rutinlerin maliyeti değerlendirildi.

Sonuçlar oldukça çarpıcıydı. 7-18 yaş arası kızların ortalama altı farklı yüz bakım ürününü aynı anda kullandığı, bazı videolarda bu sayının 12’yi bulduğu belirlendi. Araştırmacılar, bu ürünlerin bir aylık maliyetinin ortalama 168 dolar olduğunu, bazı durumlarda ise 500 doları aştığını açıkladı.

Çarpıcı araştırma: Popüler TikTok içerikleri genç kızlara zarar veriyor - 3

En çok izlenen videolarda kullanılan ürünlerin içeriğinde ortalama 11 aktif bileşen bulunduğu tespit edildi. Uzmanlar, birden fazla ürün kullanımının cildi tahriş edebileceğini ve güneşe karşı hassasiyeti artırabileceğini belirterek uyardı. Bilinçsiz cilt bakımının “alerjik temas dermatiti” denilen cilt alerjilerine neden olabileceği de vurgulandı.

Çarpıcı araştırma: Popüler TikTok içerikleri genç kızlara zarar veriyor - 4

Pediatrics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, gündüz kullanılan cilt bakım rutinlerinin yalnızca yüzde 26’sında güneş koruyucu yer alıyor. Oysa güneş koruyucu, cilt kanserinden korunmanın en önemli yollarından biri.

Çarpıcı araştırma: Popüler TikTok içerikleri genç kızlara zarar veriyor - 5

RUHSAL ETKİLERİ DE DİKKATE ALINMALI

Araştırmacılar, bu cilt bakım videolarının yalnızca fiziksel sağlık değil, ruh sağlığı açısından da olumsuz etkiler yarattığına dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan güzellik içerikleri, genç kızlarda özgüven kaybına yol açabilir ve gerçek dışı güzellik standartlarına uyma baskısını artırabilir. 

Çarpıcı araştırma: Popüler TikTok içerikleri genç kızlara zarar veriyor - 6

Güzelliğin zayıflık ve beyazlık gibi kavramlarla iç içe geçmiş olduğunu ifade eden Dr. Hales, ''Cilt bakımının en tehlikeli yanı, kendini sağlık kisvesi altında sunması'' dedi.

TikTok tarafından yapılan açıklamada, platformun yalnızca 13 yaş ve üzeri kullanıcılar için uygun olduğu ve yaş kısıtlamasına uymayan hesapların kapatıldığı belirtildi.

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