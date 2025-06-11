Çarpıcı araştırma: TikTok'taki cilt bakım rutinleri genç kızları olumsuz etkiliyor

2024 yılında yayımlanan bir ankete göre, 17 yaşındaki kızların yüzde 76’sının düzenli bir cilt bakım rutini var. Ancak Northwestern Üniversitesi tarafından yapılan yeni ve çarpıcı bir araştırma, bu yaş grubundaki çocukların kullandığı cilt bakım ürünlerinin hem yüksek maliyetli hem de zararlı olabileceğini ortaya koydu.

Dermatolog Dr. Molly Hales, “Kız çocuklarının ciltlerine bu kadar zaman ve ilgi göstermesi, gerçekten endişe verici” dedi.