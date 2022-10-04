Çene çizgisini belirginleştirmek için yapabileceğiniz uygulamalar

Dudak dolgusu, bişektomi ve Fransız askısı son yıllarından en popüler uygulamalarından birkaçı. En çok tercih edilen ‘Jawline’ (çene hattı dolgusu) çene hattının daha çıkıntılı ve keskin bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Belirgin çene hattı için ille de bıçak altına yatmak zorunda değilsiniz. Çene çizgisini belirginleştirmek için deneyebileceğiniz pek çok yöntem var. İşte birkaçı...
Eski zamanlarda Çinliler’in kan akışını arttırmak ve kasları gevşetmek için kullandığı gua sha taşları, son yıllarda kadınların güzellik rutininin olmazsa olmazı haline geldi. Kan dolaşımını hızlandıran ve yüz hatlarını daha belirginleştiren gua sha taşlarını düzenli kullanarak çene hattınızı keskinleştirebilirsiniz.
Yüz sağlığını korumak için güneş kremini tüm yıl boyunca düzenli kullanmanızı öneriyoruz. Güneş, ciltteki kolajenin yıkımına ve cildin sarkmasına sebep olur. Bu da sarkık bir çene hattına sahip olmanıza neden olabilir. Güneş kremini güzellik rutininizden eksik etmeyin.
Yalnızca çene çizginizi belirginleştirmek için değil, genel cilt sağlığınız için doğru cilt ürünlerini kullanmalısınız. Cilt sıkılaştırıcı ve dolgunlaştırıcı cilt bakım ürünlerini uygulayarak çene hattınızın daha belirgin olmasını sağlayabilirsiniz. Kolaj ve hyalüronik asit içerek ürünler yardımcı olabilir.
Çene ve boyun kaslarını çalıştıran çok fazla egzersiz bulunuyor. Çen hattını belirginleştirmek üzerine yapılan pek çok içerik ve video size yardımcı olabilir. Her gün düzenli aralıklarla yapacağınız birkaç dakikalık çene egzersizi, çene hattınızı belirginleştirebilir.