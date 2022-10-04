Çene çizgisini belirginleştirmek için yapabileceğiniz uygulamalar

Dudak dolgusu, bişektomi ve Fransız askısı son yıllarından en popüler uygulamalarından birkaçı. En çok tercih edilen ‘Jawline’ (çene hattı dolgusu) çene hattının daha çıkıntılı ve keskin bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Belirgin çene hattı için ille de bıçak altına yatmak zorunda değilsiniz. Çene çizgisini belirginleştirmek için deneyebileceğiniz pek çok yöntem var. İşte birkaçı...