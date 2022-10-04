Çene çizgisini belirginleştirmek için yapabileceğiniz uygulamalar

Belirgin bir çene hattı, Kardashian’larla hayatımıza giren ‘kontür’ uygulamaları sayesinde herkesin ulaşmak istediği bir görünüm haline geldi. Siz de heykelsi bir yüz sahibi olmak istiyorsanız çene hattını belirginleştirmek için bu uygulamalara göz atın.

Çene çizgisini belirginleştirmek için yapabileceğiniz uygulamalar - 1

Dudak dolgusu, bişektomi ve Fransız askısı son yıllarından en popüler uygulamalarından birkaçı. En çok tercih edilen ‘Jawline’ (çene hattı dolgusu) çene hattının daha çıkıntılı ve keskin bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Belirgin çene hattı için ille de bıçak altına yatmak zorunda değilsiniz. Çene çizgisini belirginleştirmek için deneyebileceğiniz pek çok yöntem var. İşte birkaçı...

Çene çizgisini belirginleştirmek için yapabileceğiniz uygulamalar - 2

GUA SHA

Eski zamanlarda Çinliler’in kan akışını arttırmak ve kasları gevşetmek için kullandığı gua sha taşları, son yıllarda kadınların güzellik rutininin olmazsa olmazı haline geldi. Kan dolaşımını hızlandıran ve yüz hatlarını daha belirginleştiren gua sha taşlarını düzenli kullanarak çene hattınızı keskinleştirebilirsiniz.

Çene çizgisini belirginleştirmek için yapabileceğiniz uygulamalar - 3

GÜNEŞ KORUMASI ŞART

Yüz sağlığını korumak için güneş kremini tüm yıl boyunca düzenli kullanmanızı öneriyoruz. Güneş, ciltteki kolajenin yıkımına ve cildin sarkmasına sebep olur. Bu da sarkık bir çene hattına sahip olmanıza neden olabilir. Güneş kremini güzellik rutininizden eksik etmeyin.

Çene çizgisini belirginleştirmek için yapabileceğiniz uygulamalar - 4

CİLT SIKILAŞTIRICI CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ

Yalnızca çene çizginizi belirginleştirmek için değil, genel cilt sağlığınız için doğru cilt ürünlerini kullanmalısınız. Cilt sıkılaştırıcı ve dolgunlaştırıcı cilt bakım ürünlerini uygulayarak çene hattınızın daha belirgin olmasını sağlayabilirsiniz. Kolaj ve hyalüronik asit içerek ürünler yardımcı olabilir.

Çene çizgisini belirginleştirmek için yapabileceğiniz uygulamalar - 5

ÇENE EGZERSİZLERİ

Çene ve boyun kaslarını çalıştıran çok fazla egzersiz bulunuyor. Çen hattını belirginleştirmek üzerine yapılan pek çok içerik ve video size yardımcı olabilir. Her gün düzenli aralıklarla yapacağınız birkaç dakikalık çene egzersizi, çene hattınızı belirginleştirebilir.

N-LIFE HABERLERİ

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