Cher Fransız moda markasının yüzü oldu

80’li ve 90’lı yılların unutulmaz şarkıcısı Cher, Paris Moda Haftası’nda defilesinde yürüdüğü Balmain markasının yüzü oldu.

Cher Fransız moda markasının yüzü oldu - 1

Believe”, “I Got You Babe” ve “If I Could Turn Back Time” gibi hit şarkılara imza atan ünlü pop şarkıcı Cher, ünlü Fransız moda markası Balmain’ın marka elçisi oldu.

Cher Fransız moda markasının yüzü oldu - 2

Fransız lüks moda markasının ‘Blaze’ model çantasının yüzü olan 76 yaşındaki müzisyen, uzay temalı bir kampanyada yer aldı.

An Le’nin çektiği kampanya için kısa bir reklamda da yer alan şarkıcı,  iki farklı kampanya görselinde yer aldı.

Cher Fransız moda markasının yüzü oldu - 3

SÜRPRİZ YAPTI

Fransız lüks moda markasının 2023 İlkbahar-Yaz defilesinde yürüyen Cher, podyuma son anda çıkarak defileyi izleyemeye gelenlere büyük bir sürpriz yapmıştı. 

Efsanevi şarkıcı, podyumda lateks görünümlü, tüm vücudu saran bir tulum bir giydi. 76 yaşındaki şarkıcıya markanın kreatif direktörü Olivier Rousteing eşlik etti.

Cher Fransız moda markasının yüzü oldu - 4

"TÜM ZAMANLARIN EN İYİ DEFİLESİYDİ"

Defile sonrası sosyal medya hesabında paylaşım yapan şarkıcı, “Podyumda harika zaman geçirdim. Muhtemelen tüm zamanların en iyi defilesiydi. Podyum beni çağırıyordu diyebilirim. Cher...Cher.. Cher diyordu” ifadelerini kullandı.

Cher Fransız moda markasının yüzü oldu - 5

Şarkıcı kimliğiyle öne çıkan Cher, aynı zamanda Oscar'lı bir oyuncu. Yıldız,1988 yılında Moonstruck filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olmuştu

N-LIFE HABERLERİ

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