Cher Fransız moda markasının yüzü oldu

Believe”, “I Got You Babe” ve “If I Could Turn Back Time” gibi hit şarkılara imza atan ünlü pop şarkıcı Cher, ünlü Fransız moda markası Balmain’ın marka elçisi oldu.
Fransız lüks moda markasının ‘Blaze’ model çantasının yüzü olan 76 yaşındaki müzisyen, uzay temalı bir kampanyada yer aldı.
An Le’nin çektiği kampanya için kısa bir reklamda da yer alan şarkıcı, iki farklı kampanya görselinde yer aldı.
Fransız lüks moda markasının 2023 İlkbahar-Yaz defilesinde yürüyen Cher, podyuma son anda çıkarak defileyi izleyemeye gelenlere büyük bir sürpriz yapmıştı.
Efsanevi şarkıcı, podyumda lateks görünümlü, tüm vücudu saran bir tulum bir giydi. 76 yaşındaki şarkıcıya markanın kreatif direktörü Olivier Rousteing eşlik etti.
Defile sonrası sosyal medya hesabında paylaşım yapan şarkıcı, “Podyumda harika zaman geçirdim. Muhtemelen tüm zamanların en iyi defilesiydi. Podyum beni çağırıyordu diyebilirim. Cher...Cher.. Cher diyordu” ifadelerini kullandı.
Şarkıcı kimliğiyle öne çıkan Cher, aynı zamanda Oscar'lı bir oyuncu. Yıldız,1988 yılında Moonstruck filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olmuştu