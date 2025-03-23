Chia tohumları yaşlanmayı durduruyor mu? Bilinmeyen etkileri var

Chia tohumları, oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olan ve erken yaşlanmaya ve kırışıklıkların ve ince çizgilerin oluşumuna katkıda bulunan yüksek antioksidan özelliklere sahip olduğu için yaşlanma karşıtı ile bağlantılıdır. Chia tohumlarında antioksidan formunda bulunan polifenoller, cildi çevresel hasarlardan korumaya ve böylece yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Chia tohumlarında bulunan Omega-3 yağ asitleri, cildin nemini ve elastikiyetini korumada önemli bir rol oynar. Omega-3'ler, yaşlanmada önemli bir faktör olarak kabul edilen iltihabı azaltabilir ve ayrıca nemi koruyarak kuru ve sarkık cildi önlemeye yardımcı olur.



Chia tohumları ayrıca sindirime yardımcı olan ve sağlıklı bir bağırsağı destekleyen bir lif kaynağıdır. Sağlıklı bir bağırsak, parlak bir cilt ve genç bir görünümle ilişkilidir; chia tohumları tüketmek dolaylı olarak daha parlak bir cilde katkıda bulunabilir.





