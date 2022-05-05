Cildi yaza hazırlayan en etkili 5 bakım önerisi

SAĞLIKLI BRONZLUĞA MERHABA

Bronzlaşmayı ne çok kadar sevseniz de güneşin zararlı etkileri zamanla cilt bariyerinin hasar görmesine ve yaşlılık belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Peki hem güneşten korunmak hem de bronz görmek mümkün deseydik? Cilde sahte bir bronzluk veren spreyler veya toz formundaki bronzlaştırıcı pudralar cildinizin zarar görmeden ışıltılı bir esmerliğe sahip olmasını sağlayacak.

(Camila Morrone)