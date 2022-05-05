Cildi yaza hazırlayan en etkili 5 bakım önerisi

Haberler - ntv.com.tr | 05.05.2022 - 15:11 - Son Güncelleme : 05.05.2022 - 15:27
Cildinizi mevsim koşullarını göz önünde bulundurarak bol bol nemlendirmelisiniz. Güneş ışınlarının daha dik geldiği ve özellikle kırsal kesimde kuruluğun arttığı yaz mevsiminde cilt nemini korumak için nemlendiricinizi günde 2-3 kere uygulayın ve bol bol su içmeyi ihmal etmeyin.
(Hailey Bieber)
Güneş kreminin önemi her mevsim vurgulansa da yaz mevsiminde güneşten korunmanın bir numaralı çözümü şüphesiz güneş kremleri. UVA ve UVB gibi zararlı ışınlara karşı cildinizi korumak için düzenli aralıklarla cildinize güneş kremi uygulayın.
(Rosie Huntington-Whiteley)
Sıcak hava ve güneş ışınları devamlı terlemenize ve cildin yağ tabakası sebumun gün içinde cilt yüzeyine çıkmasına sebep olacaktır. Cildinizdeki kir ve yağdan kurtulmak için günlük cilt bakım rutininizi aksatmayın. Bu rutinin en önemli adımı ise temizlik. Micellar sular veya temizleme jelleriyle cildinizi arındırın.
(Gigi Hadid)
Yaz döneminde normalde kullandığınızdan daha hafif ve minimal kozmetik ürünlerine yönelin. Suya dayanıklı özellikteki maskara, ince yapıdaki fondöten ve ıslak bitişli rujlar çok trend ve taze bir görünüm yakalamanıza neden olacaktır.
(Sara Sampaio)
Bronzlaşmayı ne çok kadar sevseniz de güneşin zararlı etkileri zamanla cilt bariyerinin hasar görmesine ve yaşlılık belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Peki hem güneşten korunmak hem de bronz görmek mümkün deseydik? Cilde sahte bir bronzluk veren spreyler veya toz formundaki bronzlaştırıcı pudralar cildinizin zarar görmeden ışıltılı bir esmerliğe sahip olmasını sağlayacak.
(Camila Morrone)