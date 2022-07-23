Çillerin altında yatan bilimsel sebepler ve merak edilenler

Haberler - ntv.com.tr | 23.07.2022 - 16:44 - Son Güncelleme : 23.07.2022 - 17:40
Kimileri hiç sevmese de bazıları onlara bayılıyor! Evet çillerden bahsediyoruz. Özellikle yaz aylarında belirginleşen bu küçük kahve, turuncu lekeler bazıları için çok rahatsız edici görünse de kimileri onların görüntüsüne bayılıyor.
Hiç kimsenin doğduğunda çilleri olmaz. O zaman neden bazı insanlarda çil çıkar? Allure dergisi çillerin oluşumunun altına yatan nedenleri ve merak edilenleri sıralıyor.
“Çil” kelimesinin (freckles) kökeni eski İskandinavlara dayanıyor. 14. yüzyılda İngiliz yazar Geoffrey Chaucer'un Canterbury Tales eserinde bile çok benzer bir kelimeyle çillerden bahsediliyor. Antik Yunan’da “yüzdeki lekeler” anlamına gelen “efilis” kelimesi de çiller için kullanılıyordu.
Çilleri hiçbir yeni doğanda göremezsiniz. Bebeklerin 2-3 yaşına kadar yeterince UV ışınına maruz kalmaması çil oluşumunu geciktiriyor.
Amerikalı dermatolog Rachel Maiman, eğer dünyanın %2'lik kısmını oluşturan doğal kızıl saçlı insanlardan biriyseniz büyük ihtimalle çillere sahip olacağınızı ve bunun MC1R adındaki gene sahip olmanızdan kaynaklanacağını belirtiyor.
Ancak çillere sahip olmak için ille de kızıl saçlı veya belli bir ten rengine sahip olmak zorunda değilsiniz. MC1R adındaki gen, genelde beyaz tenli ve Asyalı insanlarda sıkça görülüyor, bu da herhangi bir etnik gruba ait kişinin çillere sahip olabileceğini gösteriyor.
Çiller, ciltteki pigmentlerin (melanin) UV ışınlarına maruz kalarak artmasıyla ortaya çıkıyor. Çiller kimi zaman güneş yanığı sonrası 4-5 gün sonra bile ortaya çıkabilir. Çillerinizin oluşması için ille de bronzlaşmak ve zararlı güneş ışınlarına maruz kalmak zorunda değilsiniz.
MC1R geninin bir türüne sahipseniz ve biraz güneşe maruz kalırsanız sizde de çiller ortaya çıkabilir. Dermatolog Rebecca Marcus, her dışarı çıktığınızda da çillerinin artmayacağını savunuyor.