Çillerin altında yatan bilimsel sebepler ve merak edilenler

Ancak çillere sahip olmak için ille de kızıl saçlı veya belli bir ten rengine sahip olmak zorunda değilsiniz. MC1R adındaki gen, genelde beyaz tenli ve Asyalı insanlarda sıkça görülüyor, bu da herhangi bir etnik gruba ait kişinin çillere sahip olabileceğini gösteriyor.