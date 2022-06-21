Cillteki yorgun görünüm nasıl azalır?

Hepimizin kendisini ruhen ve bedenen yorgun hissettiği zamanlar olabiliyor. Hatta enerji düşüklüğümüz ve halsizliğimiz yüzümüze yansıyarak bizi hasta ve mutsuz gösterebiliyor.

Özellikle bu geçiş dönemlerinde cildimize iyi bakmalı ve cildimizin cansız, mat ve sağlıksız görünmesine izin vermemeliyiz.

Peki cildimizdeki yorgun görünümü azaltmak için neler yapmalıyız? İşte yanıtları...