Cilt bakımında yapılmaması gerekenler: pH dengesini bozuyor
Cilt bakımı rutinleri, cilt tipinize uygun şekilde temizleme, güneş kremi kullanma ve nemlendirme içermelidir. Aşırı yıkamadan, yağlı ciltlerde yoğun nemlendiriciler kullanmaktan ve akneye peeling uygulamaktan kaçının. Cilt bakımındaki doğal içerikler, zararlı yan etkilere neden olmadan cildin doğal güzelliğini artırabilir ve koruyabilir. Peki, cilt bakımında yapılmaması ve yapılmaması gerekenler nelerdir?
Cildinizi geniş spektrumlu güneş kremiyle koruyun. Güneşe çıkmadan 20 dakika önce güneş kremi uygulayın. Çoğu cilt için SPF 20 ila 25 içeren bir güneş kremi yeterlidir. Hassas ciltler için daha yüksek SPF kullanın.
Peeling kullanın. Cilt bakımının ayrılmaz bir parçasıdır. Ölü deri hücrelerini temizlemeye, gözenekleri açmaya ve cildi aydınlatmaya yardımcı olur.