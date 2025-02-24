Cilt bakımında yapılmaması gerekenler: pH dengesini bozuyor

Cilt bakımı rutinleri, cilt tipinize uygun şekilde temizleme, güneş kremi kullanma ve nemlendirme içermelidir. Aşırı yıkamadan, yağlı ciltlerde yoğun nemlendiriciler kullanmaktan ve akneye peeling uygulamaktan kaçının. Cilt bakımındaki doğal içerikler, zararlı yan etkilere neden olmadan cildin doğal güzelliğini artırabilir ve koruyabilir. Peki, cilt bakımında yapılmaması ve yapılmaması gerekenler nelerdir?

Cilt bakımında yapılmaması gerekenler: pH dengesini bozuyor - 1

Cildinizi geniş spektrumlu güneş kremiyle koruyun. Güneşe çıkmadan 20 dakika önce güneş kremi uygulayın. Çoğu cilt için SPF 20 ila 25 içeren bir güneş kremi yeterlidir. Hassas ciltler için daha yüksek SPF kullanın.
Peeling kullanın. Cilt bakımının ayrılmaz bir parçasıdır. Ölü deri hücrelerini temizlemeye, gözenekleri açmaya ve cildi aydınlatmaya yardımcı olur.


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Cilt bakımında yapılmaması gerekenler: pH dengesini bozuyor - 2

Nem, cildin yumuşak, pürüzsüz, esnek ve genç kalmasına yardımcı olur. Nemlendiriciler hem sıvı hem de krem ​​formunda mevcuttur. Kuru ciltler için kremsi bir nemlendirici kullanın. Yağlı ciltler için mat nemlendirici kullanın.
Kuru ciltler için beslenme önemlidir. Gece cildi temizledikten sonra besleyici bir krem ​​uygulayın ve 2 ila 3 dakika boyunca cilde masaj yapın. Nemli pamukla silin.

Cilt bakımında yapılmaması gerekenler: pH dengesini bozuyor - 3

CİLT BAKIMINDA YAPILMAMASI GEREKENLER

Yüzünüzü günde 2 veya 3 kereden fazla sabun ve suyla yıkamayın. Alkali sabunlar normal pH dengesini bozabilir ve cildi akneye yatkın hale getirebilir.

Yağlı ciltlerde gözenekler tıkanıp siyah noktalara ve akneye yol açabileceğinden ağır nemlendiricilerden kaçının. Yağlı ciltler için 100 ml gül suyunu bir çay kaşığı saf gliserinle karıştırın. Buzdolabında hava geçirmez bir şişede saklayın. Bu losyonu normalden yağlıya ve karma cilde nemlendirmek için uygulayın.


Cilt bakımında yapılmaması gerekenler: pH dengesini bozuyor - 4

Sivilcelere, aknelere veya döküntülere yüz peelingi uygulamayın. Siyah noktaları ve sivilceleri koparmayın veya sıkmayın.

Makyajınızı temizlerken göz çevresindeki cildi germeyin veya çekmeyin. Göz altı kremlerini gece boyunca bırakmaktan kaçının. 15 dakika sonra nemli pamukla nazikçe çıkarın. Tüm gece boyunca bırakmak şişkinliğe yol açabilir.

Cilt bakımında yapılmaması gerekenler: pH dengesini bozuyor - 5

Güzellik kavramı son birkaç on yılda gerçek bir değişime uğradı. Vurgu, yüzeysel tedavilerden, cildin doğal güzelliğini korumayı ve muhafaza etmeyi amaçlayan daha olumlu bir yaklaşıma kaydı.

Cilt bakımında yapılmaması gerekenler: pH dengesini bozuyor - 6

Bitkisel ve organik içerikli cilt bakımı, zararlı yan etkilerden ve tahriş edici reaksiyonlardan tamamen uzak olduğunu göstermiştir. Gerçekten de, Doğa sadece uzman bir kimyager değil, aynı zamanda en iyi kozmetikçidir. Doğal güzellik bakımı, sağlıklı bir cilt için çok önemli olan mükemmel dengeyi elde etmeye yardımcı olur. Cildinizin bireysel ihtiyaçlarını anlayıp hak ettiği bakımı verdiğiniz sürece böyle bir cilde ulaşmak zor değildir.

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