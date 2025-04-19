Cilt lekeleri neden olur? Bunları önlemek için ipuçları

Önemli olan sadece kapatıcı kullanmak değil; kaynağını bulup ele almaktır. Güzel bir cilt bakımı rutini ve tabii ki bol su içmek, stres seviyelerini yönetmek ve cilt tipinize göre doğru ürünleri seçmek çok işe yarayacaktır.

Unutmayın: sağlıklı cilt sadece iyi görünmekle ilgili değildir; bakım, sabır ve vücudunuzun sinyallerini anlamakla ilgilidir.